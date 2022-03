Rimini Calcio, mister Gaburro: 'L' Aglianese è un leone ferito, ha i colpi per fare male'

Sport

Rimini

| 15:05 - 29 Marzo 2022

Marco Gaburro.

Mercoledì turno infrasettimanale con il Rimini di scena sul campo dell'Aglianese sesta in classifica con 42 punti (i biancorossi sono in testa a quota 73), niente a che vedere con la squadra della stagione scorsa che si è giocata fino all'ultimo la promozione diretta con il Fiorenzuola (e per bomber Brega stagione finita). E' reduce da una sola vittoria nelle ultime sette partite (tre sconfitte per 3-0 e tre pareggi tra cui il 2-2 di Ravenna), tuttavia un avversario insidioso tanto più che tra i biancorossi saranno assenti per infortunio Greselin, Andreis e forse Callegaro (febbricitante, potrebbe raggiungere la squadra nella mattinata di mercoledì) mentre Kamara è con la Nazionale del Sierra Leone. Possibile qualche novità tra i biancorossi: ad esempio, il ritorno di Ferrara dal primo minuto oppure quelli di Contessa o Lo Duca sulle corsie esterne e magari di Germinale in attacco. Se giocherà Pari a centrocampo al fianco di Tanasa e Tonelli come è probabile, la difesa tornerà over. Insomma, tutte possibilità che mister Gaburro verificherà nell'immediata vigilia anche nell'ottica della prossima gara interna di domenica contro il Fanfulla. L'obiettivo - spiega Gaburro - è avere sempre in campo giocatori freschi il più possibile e avere cambi all'altezza e sempre sul pezzo che sono poi quelli che finora spesso hanno fatto la differenza".

Mister Gaburro, ha rivisto al videotape la partita contro il Mezzolara. Cosa non le è piaciuto?

“Abbiamo commesso tanti errori nel primo tempo un po' per la loro pressione e un po' per la non brillante di alcune nostre individualità più tecniche che solitamente ci danno di più in queste partite, per cui la frazione è stata troppo spezzettata. Ci è mancata continuità di manovra e velocità di circolazione della palla grazie alla quale al Neri riusciamo con successo a cambiare fronte di gioco con grande velocità. Ad Agliana, quindi, dobbiamo fare meno errori in fase di palleggio perché in trasferta su certi campi in erba non veloci come il nostro se commetti troppi errori la partita può diventare troppo frammentata”.

Ecco l'Aglianese: quali i rischi di questa partita?

“Ha accusato problemi di organico ma è stata brava a compattarsi, a Ravenna ha fatto bene e in casa ha perso poche volte. E' una formazione equilibrata, che sa stare in partita, con giocatori che possono fare la differenza. Io la definisco di “leoni feriti” visto che era partita con altre ambizioni e ora si trova un po' attardato dalla vetta, ma nella singola partita è assai pericolosa. Occhio a Michelotto e Artioli, bravi sulle palle inattive come il difensore centrale Colombini. Per il resto ci sono giovani bravi, noi dovremo essere pronti mentalmente e freschi di gamba per tenere il ritmo del match".

Il Rimini come sta?

“Bene, chi gioca si fa trovare pronto e chi non gioca tifa per il compagno come deve essere nella logica della alternanza. In questo momento credo conti tantissimo come si arriva alla partita e come si corre durante la partita. Questo spirito lo dobbiamo difendere e anche alimentare perché altrimenti si spegne. Il Ravenna? La classifica porta questa rivalità, io sto pensando all’Aglianese e poi penserò al Fanfulla e credo che anche il Ravenna pensi a se stesso e non tanto al Rimini. Siamo consapevoli che lo scontro diretto possa essere a una certa distanza, a un’altra o a un’altra ancora. Noi facciamo bene in queste due partite che ci porteranno allo scontro diretto e poi ci penseremo”.