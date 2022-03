Eventi

Rimini

| 12:11 - 29 Marzo 2022

Parco Fiabilandia di Rimini.

Con l’arrivo della bella stagione, la Riviera Romagnola è pronta a “scaldare i motori” per una vacanza o anche solo un weekend all’insegna della leggerezza e del divertimento.



Qui, tra Ravenna e Cattolica, si concentra il più alto numero di parchi divertimento d’Europa, una quindicina, se si considerano parchi tematici, acquapark, acquari e parchi avventura. Otto di questi riaprono al pubblico per una lunga stagione di divertimento. Qualcuno ha già iniziato ad accogliere piccoli e grandi visitatori nelle domeniche di marzo, ma la maggior parte inaugurano il loro 2022 il primo weekend di aprile (2 e 3) e resteranno sempre aperti durante le festività di Pasqua.



Tante le novità per questa stagione: gli eventi esclusivi per il trentennale di Mirabilandia (Ra), la mostra dedicata a due specie rare - i canguri di Bennet e gli Emù - ospitata nel parco faunistico Safari Ravenna, il nuovo percorso avventura che si somma ai 9 attuali al parco naturale di Cervia (Ra), la mostra fotografica dedicata alla biodiversità per il ventennale della Casa delle farfalle di Milano Marittima (Ra). E ancora, i nuovi show dal vivo di Fiabilandia (Rn) e la mostra di opere d’arte “L’Acquario di rifiuti”, realizzata con materiali di scarto al parco Oltremare di Riccione (Rn). Sui rispettivi siti si possono acquistare vari tipi di biglietti, anche quelli combinati per due o più parchi e i pacchetti con hotel incluso.



Adrenalina e brividi a Mirabilandia - Savio (Ra)



Compie 30 anni Mirabilandia (Ra), il parco tematico più esteso d’Italia che riapre le porte domenica 2 aprile e per Pasqua accoglierà ininterrottamente i visitatori da giovedì 14 a martedì 19 aprile ( www.mirabilandia.it). Per festeggiare questa ricorrenza, ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera, mentre nuovi personaggi animeranno le vie del parco ravennate. Sono 46 le attrazioni per tutte le età, da Dinoland, la più grande area tematica d’Italia dedicata al mondo dei dinosauri, Bimbopoli e l’affascinante Far West Valley, alle attrazioni adrenaliniche, come iSpeed, Katun e Divertical. Poi ci sono Eurowheel - che con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta d’Italia - e le attrazioni rombanti nei 35.000 mq di Ducati World, con il rollercoaster targato MotorValley. Per chi non rinuncia alla tintarella, da giugno riaprirà anche Mirabeach, la laguna con piscine, giochi e acquascivoli e spiaggia di sabbia corallina. Biglietti acquistabili nella sezione del sito “Acquista e prenota”.



Incontri ravvicinati con gli animali selvatici di Safari Ravenna



Il parco faunistico Safari Ravenna (Safari Ravenna), di fronte al parco Mirabilandia, accoglierà i visitatori con una nuova mostra, nella zona pedonale, dedicata ai canguri di Bennet, una delle più grandi specie di Wallaby, e agli Emù, il secondo uccello più grande al mondo dopo lo struzzo. Nell’area Safari si possono ammirare da vicino e senza barriere, lungo i 4 km del percorso, numerose specie di animali selvatici tra cui tigri, leoni, zebre e giraffe a bordo delle auto elettriche, del trenino del Parco o della propria vettura. C’è poi un’area pedonale con l’Isola dei Babbuini, l’Isola dei Lemuri, l’oasi degli Scimpanzé e il Polo Didattico con il Rettilario. Aperto già a marzo tutte le domeniche, ad aprile sarà accessibile nei weekend e per Pasqua tutti i giorni da giovedì 14 aprile fino al 1° maggio (poi le aperture proseguiranno nei soli weekend di maggio). Info sui biglietti a questo link: Biglietteria e orari - Safari Ravenna loc. Mirabilandia





Eventi, mostre e visite guidate alla Casa delle Farfalle - Milano Marittima (Ra)



Per celebrare il suo ventesimo compleanno, la Casa delle Farfalle ( www.casadellefarfalle.net) riaprirà al pubblico nel weekend del 2 e 3 aprile, con un appuntamento speciale: “Fiaba al Commonplaces”. Una due giorni di mercatini, market di collezioni autoprodotte, spazi interattivi, food&drink, eventi teatrali, narrazioni, artisti di strada, magia e tanta musica. I festeggiamenti veri e propri per il ventennale si terranno nel weekend del 21 e 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Francesco Barberini, giovanissimo e famoso aspirante ornitologo, Ambassador del circuito AmaParco dal 2021, presenterà nel pomeriggio di sabato 21 il suo ultimo libro dedicato agli uccelli. Insieme a lui, il disegnatore Marco Preziosi e il fotografo Emanuele Biggi, con la sua mostra fotografica dedicata alla biodiversità. La domenica, 22 aprile, sarà caratterizzata da spettacoli, visite guidate e attività ludiche. Biglietti acquistabili a questo link: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/casa-delle-farfalle/#regdl=categories.



Emozioni sospese a CerviAvventura (Ra)



Sabato 2 aprile saranno nuovamente accessibili i percorsi “sospesi” di CerviAvventura all’interno del Parco Naturale di Cervia (tutti i giorni dalle 9 alle 19). Sono nove, di diverse altezze e distinti per difficoltà, e permettono a tutti di provare il brivido di stare sospesi tra cielo e terra, camminando tra i pini della millenaria pineta cervese. Per la stagione 2022 il parco proporrà un nuovo tragitto per ragazzi e adulti, portando a quota 10 il numero delle “attrazioni” avventurose. Prima di partire con imbragature e caschetti, tutti gli “Indiana Jones” parteciperanno a un momento preparatorio per imparare come destreggiarsi sugli alberi, in completa sicurezza, per poi lanciarsi in questa impresa coraggiosa e divertente. CerviAvventura è un’esperienza pensata per le famiglie e gli amanti delle attività all’aria aperta che desiderano trascorrere una giornata alternativa in natura. I biglietti sono acquistabili al seguente link: CerviAvventura parco naturale di cervia milano marittima



A Italia in Miniatura - Viserba (Rn) si scopre l’Italia in un giorno



Italia in Miniatura (Italia in Miniatura), il parco miniature più longevo e famoso d’Italia – aperto già da sabato 19 marzo nei weekend, per Pasqua accoglierà piccoli e grandi ospiti da martedì 12 fino a martedì 19 aprile. Si passeggia tra 300 monumenti fra i più celebri d’Europa, minuziosamente riprodotti in scala, dalle Alpi alla Sardegna, passando per la Torre di Pisa, il Duomo di Milano, il Colosseo e l’Etna che erutta davvero. Si gira l’Italia in un giorno, fra trenini sfreccianti, piccole navi che veleggiano nei mari e 5000 veri alberi in miniatura, tutti fedeli alla flora nazionale. Tante le attrazioni, come la Monorotaia, per un viaggio mozzafiato dall’alto, le mongolfiere di Torre Panoramica, l’assedio medievale di Cannonacqua, Pappamondo e la Vecchia Segheria. Una giornata di sorprese ed emozioni che attendono grandi e bambini tra giochi di proporzioni e meraviglie in scala: dalla Scuola Guida Interattiva a Esperimenta - il padiglione della Scienza - alla Venezia in scala 1 a 5.



Qui i biglietti: https://ticket.italiainminiatura.com/?_ga=2.5120054.428030454.1647440394-1297378603.1647440394. Il parco fa parte del gruppo Costa Edutainement ( https://www.costaedutainment.it/)





Fiabilandia a Rimini, il parco che fa sognare i bambini

Aperto già tutte le domeniche di marzo, Fiabilandia (Fiabilandia) ad aprile prolunga l’orario nei weekend, con aperture ininterrotte per Pasqua, da giovedì 14 aprile. Il parco divertimenti di Rivazzurra (Rn) uno dei più antichi d'Italia e da sempre dedicato ai bambini, per la stagione 2022 ha già pronti 2 nuovi show dal vivo per il piccolo e grande pubblico: lo spettacolo “Western Show”, un salto nel vecchio West e “Fiaby Circus -Il Magico Mondo del Circo”. Gli appuntamenti si susseguono tutti i giorni d’apertura del Parco alle 15 e alle 16. Numerose poi le attrazioni, da quelle per i più piccoli come la “Valle degli Gnomi” e “Borgomagico - Il villaggio del Babau”, una maxi-area con sei giostre a tema per il divertimento dei più piccoli, a quelle per i più grandicelli come “Capitan Nemo Adventure” con la battaglia degli spruzzi, il magico “Castello di Mago Merlino”; la misteriosa “Baia di Peter Pan”, lo spericolato “Scivolone Gigante” e l’avventuroso “Gran Canyon”. Per info e costi: https://www.fiabilandia.it/tariffe2022/ Sul sito possibilità di acquistare biglietti online con Vivaticket.



Natura e storia a Oltremare Family Experience Park di Riccione



Sulle colline di Riccione (Rn) emozioni, sogni e stupore nel mondo di Oltremare Family Experience Park (Oltremare), il parco tematico naturalistico-tecnologico per famiglie specializzato nella tutela di particolari specie animali sia della terra e del mare. Oltremare riaprirà da sabato 2 aprile nei weekend e per Pasqua, da mercoledì 13 a martedì 19 aprile. Tante le esperienze da fare: assistere agli spettacoli dei delfini nella Laguna di Ulisse, ammirare falchi, gufi e il maestoso grifone in volo libero fra cielo e terra nell’Arena dei Rapaci. Scoprire il Delta e i suoi ecosistemi fluviali più delicati del mondo, partecipare agli spettacoli degli animali nell’Arena Crazy Farm, visitare la giungla di Darwin, Pianeta Terra e l’area Australia Experience. Novità 2022, la mostra di opere d’arte di ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto’ realizzate solo con materiali di scarto in collaborazione con il Gruppo Hera, dal titolo ‘L’Acquario di rifiuti’, situata nell’area “Salva una specie” di Oltremare. Pronto anche il nuovo calendario di eventi - da aprile a settembre - con attività, giochi e laboratori per tutta la famiglia. Biglietti a questo link:https://ticket.oltremare.org/?_ga=2.218078034.539418654.1647439697-251112563.1643813885. Il parco fa parte del gruppo Costa Edutainement ( https://www.costaedutainment.it/)

All’Acquario di Cattolica si impara ad amare gli animali



A Cattolica (Rn) c’è un parco dove ci si trova a tu per tu con pinguini, lontre, razze, meduse, squali - compresi gli squali toro, tra i più grandi d’Italia - e molti altri animali di mare e di terra. Si tratta dell’Acquario di Cattolica (Acquario di Cattolica), il più grande dell’Adriatico e il secondo per estensione in Italia. Aperto da sabato 2 aprile, per Pasqua sarà sempre accessibile da mercoledì 14 a martedì 19 aprile. Con una superficie di 110.000 metri quadrati, il parco abbraccia uno spazio espositivo con vasche e teche che ospitano 3.000 esemplari di oltre 400 specie diverse, e un’ampia area verde esterna. Il biglietto comprende quattro percorsi al coperto che racchiudono itinerari tematici indicati dai colori Blu, Giallo, Verde e Viola. Il mare con i suoi abitanti (squali, pinguini, trigoni e meduse) è il tema del percorso Blu, nel percorso Giallo le vivaci lontre e gli immobili caimani sono i protagonisti dei percorsi fluviali. Serpenti, sauri, anfibi e insetti si incontrano nel percorso Verde. Nel percorso Viola, la mostra “Abissi, terra aliena” riproduce le stravaganti forme di vita delle profondità abissali. Tornano per questo 2022 gli Incontri Straordinari per scoprire tanti segreti e il backstage del parco, incontrare biologi marini e trasformarsi per qualche ora in baby veterinari e avventurieri. Biglietti a questo link: https://ticket.acquariodicattolica.it/?_ga=2.10441341.955672152.1647440169-598905089.1646320012. Il parco fa parte del gruppo Costa Edutainement https://www.costaedutainment.it/).