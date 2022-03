Eventi a Rimini: in primavera sono ancora più belli, tutti gli appuntamenti

Eventi

Si parte dal programma di “Fellini Open”, il cartellone di iniziative che entra nel vivo per raccontare con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Un programma articolato, che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del Palazzo del Fulgor, del Teatro degli Atti e della Cineteca e che, in occasione dei 70 anni dall’uscita di ‘Lo sceicco bianco’, il lungometraggio di esordio di Federico Fellini da regista unico, lunedì 4 aprile porta al Cinema Fulgor la proiezione del film nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. L’appuntamento fa da anteprima alla giornata di studi che si terrà al Teatro degli Atti venerdì 8 aprile. Il convegno “I 70 anni de Lo Sceicco bianco” sarà articolato in due sessioni moderate da Roy Menarini (Università di Bologna) e Nicola Bassano (Cineteca di Rimini) e 14 saranno i ricercatori e gli studiosi, provenienti dalle maggiori Università italiane, che si alterneranno sul palco del teatro per uno studio retrospettivo del capolavoro di Fellini. Il 9 aprile, invece, inaugurerà al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica “Fellini tra sogno e realtà: il contributo fotografico di Rodrigo Pais”, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta. Proseguono anche le proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini.



Mercoledì 30 marzo, la Cineteca comunale ripropone “Over the Skyline”, il cortometraggio fantascientifico scritto e diretto dal regista riminese Marco Gentili. Il Fulgor rievoca invece le atmosfere fumose della Londra di fine '800 con la proiezione di un film muto, The Lodger - Il Penionante di Alfred Hitchcock, con accompagnamento musicale dal vivo (29 marzo).



Per gli appuntamenti dedicati alla cultura, la stagione teatrale di prosa e danza propone ‘La notte è il mio giorno preferito’ (giovedì 31 marzo) e Monjour (domenica 3 aprile). Come di consueto, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum ai Palazzi d’arte contemporanea Part, dalla Domus del Chirurgo al teatro Galli, fino alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga. Per i City Tour di VisitRimini, questa settimana focus su Fellini e sull'arte di strada.



Al quartiere fieristico di Rimini, continuano le manifestazioni con la conclusione del Mir Tech l'unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location che permette di testare dal vivo le tecnologie delle aziende leader di settore, e Beer&Food Attraction insieme a BBTech Expo, evento internazionale dedicato alle specialità birrarie, birre artigianali, tecnologie e food. A seguire da mercoledì 30 marzo fino a venerdì 1 aprile torna Enada Primavera, la 34° Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco, per gli operatori del settore, mentre è prevista a Rimini dal 6 all’8 aprile la Fiera dedicata all'energia solare e alle sue filiere.



Nelle acque antistanti al Porto Canale, sabato 2 e domenica 3 aprile si svolge infine la regata per gli appassionati di Laser in memoria di Antonio Sorci.



Il tutto in attesa delle festività pasquali, che con il ponte del 25 aprile, quest’anno offrono la possibilità di approfittare di alcuni giorni di vacanza e di due lunghi weekend all’insegna dello sport, della cultura e della musica, a partire dalla data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari a Rimini il 15 aprile e dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare come di consueto nel week-end di Pasqua con una grande edizione, caratterizzata da livelli di partecipazione in linea con quelli degli anni d’oro.



Fino a martedì 29 marzo 2022

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

MIR Tech

MIR Tech è l’unico evento in Europa dedicato interamente all’innovazione e alle tecnologie luci, audio video e Rigging, che permette di provare dal vivo la tecnologia delle aziende leader: cinque i padiglioni - per un totale di 25.000 mq - dedicati a tutte le novità per lo show dal vivo. La manifestazione coinvolge tutta la filiera attraverso momenti ed eventi dedicati, il b2b, il b2expert. Ampio spazio alla formazione e all’aggiornamento professionale in presenza e online, con ospiti come Roberto Cenci, Diego Spagnoli, Stage Manager di Vasco Rossi, Luca Biasetti, Stage Manager di Kappa Future Festival, il Light Designer Giovanni Pinna e nella DJ Zone i DJ Prezioso, Luca Agnelli e Damianito. Non mancherà un tributo a Claudio Coccoluto, il Dj di fama mondiale scomparso lo scorso anno.

Orario: dalle 10:00 alle 18:30. Ingresso a pagamento. Info: ​ www.musicinsiderimini.it





Fino a mercoledì 30 marzo 2022

Fiera di Rimini (Ingresso SUD), via Emilia 155 – Rimini

Beer&Food Attraction e BBTech Expo

Evento internazionale dedicato alle specialità birrarie, birre artigianali, tecnologie e food. 7ª edizione della manifestazione dedicata all´intera filiera dell´Out of Home. Unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, Beer&Food Attraction è riservato esclusivamente ai professionisti del settore. In contemporanea la 4° edizione di BBTech Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande.Un’occasione per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali propongono. Orario: 27-28-29 marzo: 10.00 - 18.30; 30 marzo: 10.00-17.30. Ingresso a pagamento. Info: +39 0541 744555 www.beerandfoodattraction.it



Fino a mercoledì 30 marzo 2022

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Lamb

Film di Valdimar Jóhannsson in anteprima nazionale

Film con Noomi Rapace, regia di Valdimar Jóhannsson, premiato alla 74esima edizione del Festival di Cannes per la sua originalità, ed è divenuto un cult negli Stati Uniti. La pellicola islandese, della durata 106 minuti, racconta la storia di una coppia, che vive in una remota fattoria immersa nella fredda natura islandese, dove accudiscono il loro gregge e lavorano la terra. Qui un giorno i due trovano una neonata dall'aspetto a metà tra quello di un essere umano e quello di un ovino....

Orario: alle 16:30-18:30-21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 multisalasettebello@libero.it





29, 31 marzo; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

martedì 29 marzo | Felliniana |L’Altro Fellini, di Stefano Bisulli e Roberto Naccari (Italia 2013, 68’)

giovedì 31 marzo | Pasolini 100 |Medea di Pier Paolo Pasolini (Italia 1969, 110’)

martedì 5 aprile | Felliniana |Fellini Satyricon di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

giovedì 7 aprile “Metti una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi

martedì 12 aprile “Prova d’orchestra”

giovedì 14 aprile “Pari e dispari” (14 aprile) di Sergio Corbucci

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 29 marzo 2022

Rimini, Cinema Fulgor

The Lodger - Il Penionante di Alfred Hitchcock

Il Fulgor rievoca le atmosfere fumose della Londra di fine '800 con la proiezione di un film muto, tra i migliori di sempre, un classico thriller diretto dal maestro del brivido, con accompagnamento musicale dal vivo. La musica è una partitura originale di Davide Tura, pianista, compositore e direttore d’orchestra riminese, eseguita dal suo quintetto: Caroline Drouin al violino, Alessandro Stefanelli al sax alto, Thomas Lotti al contrabbasso, Enrico Rò alla batteria e Tura al piano. In occasione della proiezione ci sarà anche la presentazione ufficiale della colonna sonora originale che porta proprio il nome del film: "The Lodger's Music" realizzata per l'etichetta Amadeus Arte di Como. Ore 21. Biglietti: https://bit.ly/342CTQo





da mercoledì 30 marzo a venerdì 1 aprile 2022

Rimini Fiera, via Emilia 155 - ingresso sud

ENADA Primavera

34° Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco

Il mondo del gioco e dell’intrattenimento arriva a Rimini Fiera per la manifestazione leader rivolta a tutti gli operatori in Italia ed Europa. All'expo partecipa tutta la filiera del gioco con le novità del settore, dai prodotti, alle tecnologie, ai servizi delle più importanti imprese italiane e straniere, utili ad aggiornare le conoscenze degli operatori.

La kermesse ospita non solo le principali novità in termini di prodotto e di servizi, ma anche dibattiti e momenti di confronto tra tutti i protagonisti della filiera. Orario: dalle 10 alle 18. Ingresso a pagamento solo per operatori professionali

Info: 0541 744555 helpdesk.rn@iegexpo.it www.enada.it





mercoledì 30 marzo 2022

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Over the Skyline

Cortometraggio fantascientifico di Marco Gentili

Dopo il doppio sold-out dell’anteprima, la Cineteca comunale ripropone “Over the Skyline”, il cortometraggio fantascientifico scritto e diretto dal regista riminese Marco Gentili.

Sono presenti alla serata il regista Marco Gentili, gli attori Mattia Santolini, Luca Lorenzi, Simona Gugnali e Roberto Serafini, il reparto tecnico e il prof. Adolfo Morganti, scrittore e appassionato di fantascienza.

Prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures, il corto ha partecipato a numerosi festival cinematografici in tutto il mondo, totalizzando 32 selezioni e 16 vittorie, fra cui quelle al Hollywood Gold Awards come Miglior Cortometraggio Fantascientifico e al New York Movie Awards come Miglior Regia. In Giappone come in Inghilterra, in America come a Parigi, “Over the Skyline” ha dimostrato che anche in Italia possono nascere prodotti Sci-Fi e che la fantascienza italiana è più viva che mai.

Questa passione è dimostrata dalle vittorie conquistate anche su suolo italiano, come quelle al Florence Film Award e al Rome International Movie Awards. Ma la prova più tangibile del vivo interesse per questo genere, tanto sottovalutato in patria, è stato il calore del pubblico. Orario: alle ore 21.00 e alle ore 22.30 Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it





giovedì 31 marzo 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

La notte è il mio giorno preferito

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Una riflessione sul rapporto con l’Altro attraverso una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono.

La danza si dispiega in una serie di esperimenti, scomponendo e ricomponendo la pratica animale di tracciare ed essere tracciati, di ricercare e nascondersi. Segnali e strumenti percettivi misteriosi, ispirati a diverse specie, ne costituiscono il tessuto connettivo. L’animale e il vegetale, l’organico e l’inorganico si fondono nello spazio oscuro della foresta notturna; frane e richiami irrompono spezzandone la quiete. Una foresta né vergine né idealizzata, ma tecnonaturale, che include e trasforma i segni lasciati dai propri abitanti.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





giovedì 31 marzo e 6 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 31 marzo, ore 21:00, proiezione versione originale in francese con sottotitoli in italiano del film IL DISCORSO PERFETTO.

Mercoledì 6 aprile alle ore 17:00 e 21:00 proiezione versione originale inglese sottotitolata in italiano del film BELFAST.

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Memorial Antonio Sorci

Regata Zonale Classi ILCA 4 – 6 – 7 Laser e 420-470

Una regata per gli appassionati di Laser in memoria di Antonio Sorci, l’ex talento della vela riminese tragicamente scomparso nel 1994 a soli 19 anni. L’appuntamento, che s’inserisce nell’ambito del calendario agonistico promosso dal Club Nautico Rimini per la stagione 2022, è realizzato in collaborazione con la F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e l’Associazione Italiana Laser e si svolge nelle acque antistanti al Porto Canale. Orario: Skipper meeting ore 11.00; segnale di avviso prima prova ore 12.00

Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com





domenica 3 aprile 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Monjour

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Monjour è un “cartoon contemporaneo” fatto di corpi in carne e ossa guidati dall’ironia di Silvia Gribaudi.

Lo spettacolo, composto da due danzatori, un clown/attore e due acrobati, prevede pratiche coreografiche sul rapporto tra corpo e comicità, tra disegno ed estetica nella relazione tra performer e pubblico. In Monjour una regista/performer dialoga dalla platea con i performer, destrutturando e ricostruendo le immagini che il pubblico vede durante la performance e creando un virtuosismo fisico comico e coreografico. La messa in scena, accesa dai disegni pop dall’artista Francesca Ghermandi, rende permeabili i confini tra artisti e regista, scompagina gli ordini e i ruoli, diviene un urlo che mette al centro la fragilità umana come punto di forza, la fallibilità come potere rivoluzionario, l’inaspettato come possibilità di vedere oltre ai limiti previsti.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





domenica 3 aprile 2022

Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa

Il Mulino dei Piccoli: Physa Harmonicus

Spettacolo per bambini tratto dalla Favola sonora sulla fisarmonica di Alessandra Palazzo al Mulino di Amleto Teatro.

La favola si apre in un posto reale, un parco, dove bambini e famiglie abitualmente trascorrono momenti di svago e divertimento.

Un fatto imprevisto sposta la narrazione in un posto irreale, in cui le due creature fantastiche, Physa e Harmonicus,che hanno trascorso fino a quel momento la loro vita, vengono trasferite misteriosamente. Nel flusso spazio-temporale vivace e divertente della storia tra dimensione reale e irreale, si allude al principio leibniziano, secondo il quale la realtà è il migliore dei mondi possibili, principio che appassiona ciascun bambino al desiderio di contribuire a questo miglioramento.

Ore 16.30. Gratuità per bambini sotto ai 3 anni. Info: 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com





domenica 3 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Le Parc

In differita da Palais Garnier – Parigi

Creato per il Balletto dell’Opera di Parigi nel 1994, Angelin Preljocaj trova un sottile equilibrio tra il genio classico della musica di Mozart e la modernità del suo linguaggio coreografico. Le scenografie di Thierry Leproust evocano l’eleganza e la raffinatezza di un giardino in stile francese, mentre i costumi di Hervé Pierre traggono ispirazione dal Secolo dei Lumi.

Presentata dalla direttrice della danza (ed ex étoile) Aurélie Dupont del Balletto dell’Opera di Parigi, l’evento cinematografico include filmati esclusivi dietro le quinte e interviste con il signor Preljocaj e i ballerini Alice Renavand e Mathieu Ganio.

Ore 17. Ingresso a pagamento. Info: 328 25 71 483 info@cinematiberio.it





lunedì 4 aprile 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Lo sceicco bianco

Fellini Open: Anniversario dei 70 anni dall'uscita del film di Federico Fellini. L'anteprima

In occasione del 70° anniversario dall'uscita nelle sale del film di Federico Fellini 'Lo sceicco bianco', al Cinema Fulgor viene proiettato il film del Maestro, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna al Laboratorio di restauro cinematografico 'L'immagine ritrovata'. Lo sceicco bianco, oltre ad essere notoriamente il lungometraggio di esordio di Federico Fellini da regista unico, rappresenta un testo ancora oggi analizzabile e percorribile in molte direzioni.

Il rapporto con l’editoria popolare rappresentata nel film e lo star system del dopoguerra per come è esemplificato sono solo due aspetti di un’opera densa di riferimenti culturali e sociali, mediali e simbolici.

Per questo motivo i curatori hanno considerano più che attuale lo studio retrospettivo del capolavoro di Fellini pur nel contesto di una letteratura critica ormai ricchissima.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: 0541.704494 – 704496 cineteca@comune.rimini.it





Ogni domenica fino al 24 aprile 2022

piazza Pascoli - Viserba Rimini

BookCrossing a Viserba

Lascia un libro, prendi un libro. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Uno spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Qui, chi lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l'occasione, in piazza a Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com





Fino al 4 aprile 2022

Rimini

OPEN CALL dell’Arte Pubblica dal titolo: Ritratti Sociali, pratiche per lo sviluppo artistico e sociale del territorio

La call ha il fine di mettere in contatto artisti giovani e di talento, dalla solida formazione, con il mondo degli anziani, in un luogo paesaggisticamente ricco di spunti naturalistici e storici, una porzione verde che cinge la città: il parco Ausa.

La Call si prefigge di avviare un vero e proprio progetto artistico attraverso un dialogo transgenerazionale al fine di costruire legami, superare barriere, riappropriarsi della memoria anche quella immateriale delle cose, dei mestieri, delle abitudini che non ci sono più ma rimangono vive sul filo del ricordo. La curatrice e ideatrice del progetto è Sonia Fabbrocino, arteterapeuta ed educatrice museale, che guida con le sue risorse emozionali gli artisti in questa impresa.

Gli artisti selezionati avranno l’occasione di esporre, oltre che al Museo della Città di Rimini nel prossimo giugno 2022, anche presso l’area urbana del Parco Ausa nel luglio 2022. Deadline/scadenza iscrizione 4 aprile 2022 / La partecipazione è gratuita

I dettagli per candidarsi sono consultabili sul sito www.ecomuseorimini.it

Informazioni: Tel. 340 3570929 – ecomuseorimini@gmail.com