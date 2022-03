Basket B, RivieraBanca al Flaminio non perdona: Giulianova ko 102-84

Sport

Rimini

| 00:43 - 29 Marzo 2022

"Trasferta" vittoriosa per i biancorossi. Successo agevole per RivieraBanca Basket Rimini che nonostante le assenze di Rinaldi e Tassinari ha la meglio su una Giulianova decisamente rimaneggiata davanti ad una bella cornice di pubblico che, nonostante il lunedì sera, si è riversato in buon numero al Flaminio offrendo il consueto spettacolo ai protagonisti in campo.

La partita è divertente fin da subito con le due squadre che segnano a ripetizione: Rimini si gode il duo Fabiani-Saccaggi (2-12 al 3'), mentre Milani è il principale riferimento offensivo per gli abruzzesi (8-14 al 6' con timeout di Ferrari). Bedetti e Saccaggi puniscono dalla lunga distanza, ma Giulianova fa altrettanto con Milani e Bischetti (18-22 al 7'). I biancorossi chiudono in crescendo il primo tempo con 6 punti filati di Rivali ed il canestro di Masciadri per il +10 (20-30).

Dopo un inizio secondo quarto a basso punteggio i padroni di casa si rifanno sotto con la bomba di Caverni ed il canestro di Cianci (30-35 al 15'), ma è nuovamente la coppia Fabiani-Saccaggi a rilanciare l'offensiva dei biancorossi (35-45 al 18'). Milani e Pierucci vanno entrambi a segno dalla lunetta, ma Fabiani è semplicemente dominante sotto le plance e garantisce il +11 a fine primo tempo (44-55).

Nel terzo quarto Rimini accelera in maniera definitiva e mette in ghiaccio la partita: 8 punti filati di Bedetti ed il canestro di Rivali costringono Domizioli al timeout (46-65 al 23'), ma la schiacciata di Fabiani ed altri due canestri di Bedetti fanno +30 RivieraBanca (48-78 al 26'). In casa biancorossa c'è tanto spazio per i giovani, dal rientrante Mladenov a Scarponi, Rossi e Carletti che godono di tanti minuti sul parquet (55-83).

Gli ultimi 10' sono puro garbage time dove entrambe le squadre schierano tantissimi giovani. Da segnalare per Rimini gli oltre 100 punti segnati nonchè i 20 messi a referto da Fabiani, i primi due punti di Carletti e la doppia cifra superata da Mladenov a suon di triple che accompagnano la sirena finale (84-102).

Il tabellino

Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini 84-102

GIULIANOVA: Pierucci 16 (3/6, 2/6), Bischetti 14 (1/1, 4/8), Buscaroli 13 (5/7, 0/2), Milani 13 (3/7, 1/5), Caverni 13 (3/6, 1/4), Cianci 6 (3/11), Scarpone S. 6 (2/2 da tre), Giansante 3 (1/1 da tre), Scarpone F., Barlafante, Motta NE. All. Domizioli, Montuori, Bontà.

RIMINI: Saccaggi 22 (1/1, 6/11), Fabiani 20 (6/10), Bedetti 17 (4/4, 3/8), Mladenov 14 (1/3, 4/9), Rivali 10 (3/3, 1/1), Masciadri 9 (3/5, 1/3), Scarponi 5 (1/4, 1/4), Arrigoni 3 (1/2), Carletti 2 (1/2, 0/1), Rossi (0/1), Tassinari NE, Rinaldi NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 20-30, 44-55, 55-83