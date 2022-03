Calcio C, l'ex mister del Rimini Colella richiamato dal Legnago

Sport

28 Marzo 2022

Esonerato Michele Serena e il suo collaboratore tecnico Davide Zanon, ritorna in panchina Giovanni Colella, ex tecnico del Rimini in serie C. E' quanto ha deciso il Legnago Calcio, ultimo in classifica nel girone A della serie C (27 punti). Colella, sostituito dopo la sconfitta di fine anno a Mantova, dirigerà già la seduta di martedì. Il debutto sabato al Sandrini nello scontro diretto col Fiorenzuola.

Questo il comunicato del club veneto: "F.C. Legnago Salus comunica di aver sollevato il signor Michele Serena dalla guida tecnica della Prima Squadra. Contestualmente, è stato sollevato dal suo ruolo anche il collaboratore tecnico Davide Zanon. La Società desidera ringraziare entrambi per la serietà e l’impegno profusi per la causa biancazzurra, che sono stati sinceramente apprezzati. Inoltre la società comunica di aver riaffidato a Giovanni Colella la guida tecnica della Prima Squadra. Il mister guiderà gli allenamenti a partire da domani".