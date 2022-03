Scontro tra camion e auto in autostrada a Rimini, due feriti

Cronaca

Rimini

| 20:42 - 28 Marzo 2022

L'auto distrutta dopo l'incidente in autostrada con un mezzo pesante.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo l’autostrada A14, in territorio riminese: intorno alle 18, secondo quanto appreso, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati, per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto all’altezza di Rimini Sud. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre mezzi: alla fine il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, fortunatamente in modo non grave, che sono state trasportate entrambe in codice giallo all’ospedale "Bufalini" di Cesena. Presenti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Sono state chiuse le corsie di sorpasso per circa mezzora.