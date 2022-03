La motosega gli finisce sul braccio, 40enne rischia l’amputazione

Cronaca

Rimini

| 20:22 - 28 Marzo 2022

Il luogo dell'infortunio.

Grave incidente a Rimini, nella frazione di Santa Maria in Cerreto, dove un 40enne, lunedì pomeriggio (28 marzo), che lavora in una rivendita di legnami, si è ferito ad un braccio con una motosega mentre stava tagliando dei tronchi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale "Bufalini". L'uomo si trova ora ricoverato nel nosocomio cesenate a causa del profondo taglio. Non è in pericolo di vita, ma solo nelle prossime ore si saprà se i medici saranno costretti ad amputargli parzialmente l’arto superiore.