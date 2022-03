Rimini Calcio verso Agliana: punti interrogativi Andreis e Greselin

Sport

Rimini

| 19:21 - 28 Marzo 2022

Foto Venturini.

Nel Rimini lunedì a Rivazzurra lavoro differenziato per Callegaro, a parte anche lavoro a parte anche per Greselin. Martedì il centrocampista sarà sottoposto a esami strumentali: in base all’esito mister Gaburro deciderà se inserirlo nella lista dei convocati, oppure procrastinare il rientro in campo alla gara di domenica al Romeo Neri contro il Fanfulla. Leggera contusione per Pari durante l’allenamento. Martedì mattina rifinitura, sempre a Rivazzurra, quindi partenza per la trasferta toscana.

Intanto nell’Aglianese potrebbe debuttare dall’inizio il nuovo attaccante Alessio Cargiolli, reduce da un intervento al crociato. Nato a La Spezia nel 1989, vanta numerose esperienze tra Serie D ed Eccellenza e con la casacca della Virtus Entella ha giocato anche tra i professionisti. Ha vestito tra le altre le maglie di RapalloBogliasco, Massese, Sestri Levante, Todi e soprattutto Albissola, con cui ha ottenuto due promozioni consecutive dall’Eccellenza alla Serie C. Dopo l’esperienza in Liguria ha militato nel Varesina, nel NibionnOggiono e lo scorso anno al Ghiviborgo, dove ha realizzato sette reti sotto la guida di mister Venturi.