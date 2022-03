Tutela dei parchi, gli interventi finanziati dalla Regione: da Pennabilli a Gemmano

Attualità

| 17:51 - 28 Marzo 2022

Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Dalla Regione arrivano 3,6 milioni di euro per 43 interventi in tutta l’Emilia-Romagna. Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat per le aree adibite a pascolo di Miratoio e Scavolino, attività di manutenzione della sentieristica nel Comune di Pennabilli, azioni di riqualificazione ambientale del lago di Andreuccio per finalità turistico-ricreative. “Sono tre i progetti finanziati dalla Regione all’interno del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello che, dopo il passaggio di Montecopiolo e Sassofeltrio in provincia di Rimini, ha ampliato la superficie di pertinenza dell’Emilia-Romagna, arricchendo ancor di più l’offerta naturalistica del nostro territorio - commenta la consigliera dem Nadia Rossi - Ed un quarto intervento sarà sulla messa in sicurezza della Grotta di Onferno, nella Riserva Naturale Orientata nel comune di Gemmano. Per abbinare sviluppo e tutela dell’ambiente e delle comunità locali”.



I finanziamenti regionali sono tesi a difendere e valorizzare lo straordinario patrimonio di biodiversità custodito nel sistema delle aree protette regionali e promuovere occasioni di sviluppo sostenibile, a partire dal turismo slow e consapevole. “Possibilità che la Romagna non vuole farsi scappare - continua Rossi -. Da anni si investe sulla ricchezza ambientale, escursionistica ed enogastronomica locale, per garantirne implementazione e crescita. La Regione è al fianco dei territori e di chi li vive nel perseguire questi obiettivi”.