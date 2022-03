Eventi

Rimini

| 17:20 - 28 Marzo 2022

Samuele Bersani sol out al Teatro Galli Rimini.

Samuele Bersani torna live con “Cinema Samuele Tour”, organizzato e prodotto da Friends & Partners e la data di Rimini in programma al Teatro Galli è sold out. Il cantautore romagnolo suonerà nella sua Romagna il prossimo 10 maggio. L’album segna un nuovo percorso sonoro per l’artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale.