Legalità e Sicurezza: "Necessari interventi mirati nei quartieri contro prostituzione e spaccio"

Attualità

Rimini

| 16:44 - 28 Marzo 2022

Gioenzo Renzi (FdI).

Nel Consiglio Comunale di giovedì 24 marzo dedicato alla sicurezza e alla legalità, il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi ha presentato una mozione con diverse proposte legate alla salvaguardia del decoro urbano. Bocciata dalla maggioranza, Renzi attacca duramente la non curanza della stessa riguardo questi temi.



"Non basta lamentarsi della classifica nazionale dei reati" si legge in un comunicato del consigliere "che, da anni, vede Rimini in testa, tra le 106 Province italiane, al terzo posto nel 2020 (dopo Milano e Bologna), con 15.642 reati (ricordiamo che altre città turistiche italiane vengono dopo di noi).

È chiaro che l’illegalità e l’insicurezza non sono compatibili con una economia turistica, come la nostra, che conta 2.200 strutture ricettive, di cui oltre la metà nel Comune capoluogo, e 14 milioni di presenze nel 2021".



È necessario, secondo il consigliere del partito di Giorgia Meloni, "un adeguamento dell’organico della Polizia Locale agli standard regionali e delle Forze di Polizia con personale permanente e non aggregato temporaneamente, oltre la rinnovata richiesta di elevazione della Questura di Rimini, dalla fascia C alla fascia B".



Tra le proposte avanzate da Renzi "il potenziamento della videosorveglianza e dell'illuminazione nei punti critici del territorio (con particolare riferimento ai quartieri di Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva) contro lo spaccio di droga e furti; un'intensificazione dei controlli coordinati inter-forze (Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) sui cambi di proprietà delle gestioni delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per impedire le infiltrazioni mafiose; oltre sulla questione 'residence' che ospitano irregolari".



"Ho inoltre proposto" conclude Renzi "l’istituzione di un Presidio della Polizia Locale nel nuovo Piazzale della Stazione per garantire legalità, sicurezza e decoro nella principale porta d’ingresso della città; la costituzione di un apposito Nucleo Antidroga della Polizia Locale coadiuvato dalle Unità Cinofile, per contrastare il preoccupante e diffuso spaccio della droga nella città;la promozione di campagne d’informazione sui danni irreversibili provocati dal consumo di droga, alla salute delle persone, con relativi costi sociali; il controllo del rispetto delle normative comunitarie riguardanti la merce in vendita nei negozi gestiti da extra-comunitari e il regolare pagamento delle tasse e dei tributi (Tari e Cosap) per impedire ogni forma di concorrenza sleale e a tutela della sicurezza del commercio locale e la creazione di un Ufficio Sicurezza. I Consiglieri della maggioranza consigliare, incuranti dei problemi di legalità e sicurezza a Rimini, hanno votato contro ai provvedimenti da noi indicati, senza presentare alcuna proposta".