Rimini, ucciso sulla bici: assolto rappresentante al volante

16:21 - 28 Marzo 2022

"Il fatto non costituisce reato". È stato assolto il 60enne di Savignano sul Rubicone che il 30 agosto 2019 a Rimini investì un 80enne riminese morto al seguito in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Il giudice del Tribunale di Rimini non ha ravvisato profili di colpa per il conducente dell'auto: un rappresentante che stava transitando all'interno della rotonda tra la Marecchiese e il cavalcavia dell’Adriatica. Velocità ridotta, condotta di guida conforme ed una serie di tragiche coincidenze: un probabile movimento rischioso dell'anziano in bici che l'automobilista si trovò davanti all'improvviso e cercò di schivare senza riuscirci.