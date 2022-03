Aspettando la StraRimini, a maggio la versione baby con una veste tutta nuova

Sport

Rimini

| 15:45 - 28 Marzo 2022

Una foto delle ultime edizioni pre-pandemia della StraRimini.

Due anni di fermo dovuti alla pandemia non hanno certo fermato la voglia di correre in città. Domenica 22 maggio torna a Rimini la StraRimini Baby: un piccolo assaggio della mezza maratona più famosa della riviera romagnola e lo fa con un format tutto nuovo: tre piccole gare dedicate ad atleti e non di tutte le età in una nuova location che sarà completamente adibita per l'occasione.

"La StraRimini Baby - Aspettando la StraRimini" partirà così nella mattinata a partire dalle ore 9 nella nuova area del parco Marecchia, sotto l'invaso del ponte di Tiberio. Previste una camminata non competitiva dedicata ai ragazzi delle scuole; una gara specialità cross competitiva per i ragazzi dai 2 ai 14 anni e una gara non competitiva di 10 km aperta a tutti lungo la pista ciclabile del fiume Marecchia.



Queste novità le annuncia l'organizzatore e presidente della A.S.D. Celle Pecore Nere Roberto Pezzi: "Ci auguriamo con questa versione ridotta di poter tornare al più presto ad annunciare la competizione che tutti conoscono: la classica da 21 km che ogni anno è sempre partita da piazza Tre Martiri. La voglia e l'intenzione c'è, aspettiamo solo che vengano tempi migliori dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e di tutto ciò che ne concerne".



Per tutte le informazioni: 339 5066204



nic.gue.