Focus sul Pnrr nello scenario internazionale: torna il Sustainable Economy Forum

Attualità

Rimini

| 12:35 - 28 Marzo 2022

Sustainable Economy Forum.

Prima la pandemia, poi la recentissima evoluzione geopolitica, hanno reso evidente come non mai quanto tutto sia globalmente interconnesso, e come la sostenibilità economica, sociale e ambientale sia un fattore essenziale nelle scelte e nelle decisioni a livello nazionale e sovranazionale. Torna in questo contesto il 7 aprile prossimo il Sustainable Economy Forum, l'evento che rappresenta un importante momento di riflessione e condivisione di esperienze sui temi chiave della sostenibilità e della responsabilità nelle loro varie declinazioni e nei più diversi settori.

Promosso da Confindustria e San Patrignano con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, e giunto alla quarta edizione, il Forum si terrà quest'anno in modalità mista, in presenza e online (iscrizione gratuita su forum.sanpatrignano.org). Nelle precedenti edizioni in presenza il Sustainable Economy Forum aveva visto oltre 2000 partecipanti e decine di relatori italiani e internazionali di altissimo livello. Nel 2021, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si era tenuto in modalità online, con un totale di 1.500 spettatori.

Giovedì 7 aprile a San Patrignano imprenditori, economisti, policy-makers ed esperti di primo piano torneranno a confrontarsi, in particolare, sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e su come questo si cali nell'attuale scenario europeo e internazionale. I 6 focus del Forum saranno dedicati alle missioni del PNRR: rivoluzione verde e transizione ecologica; trasformazione digitale e innovazione; infrastrutture per la mobilità sostenibile; inclusione sociale e coesione; cultura, educazione e ricerca; salute e modello one health. Obiettivo stimolare la riflessione, lo scambio di esperienze e la ricerca di soluzioni a lungo termine alle sfide che il nostro tempo ci pone davanti in maniera sempre più pressante.

“Anche in questa edizione, il Forum vuole rappresentare uno stimolo per favorire un dialogo tra istituzioni, mondo delle imprese e delle associazioni nella direzione di una società più giusta, più aperta ed inclusiva. Un’ambizione doppiamente importante, alla luce dell’emergenza sanitaria degli ultimi due anni e dei conflitti bellici in corso che pongono ancora una volta il mondo di fronte a situazioni anche drammatiche, sfide inedite che richiedono nuovi modi di pensare ed agire. Sostenibilità e responsabilità sociale possono e devono essere strumenti di supporto, ma anche di sviluppo per rispondere concretamente a questi cambiamenti sociali, economici ed anche ambientali”, ricorda Carlo Pesenti, Presidente della Fondazione San Patrignano.

I lavori del Sustainable Economy Forum saranno aperti dagli interventi di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, e Carlo Pesenti, Presidente della Fondazione San Patrignano. Seguirà il keynote speech del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

I focus vedranno quindi la partecipazione di relatori di rilievo internazionale quali Michele Viglianisi, Responsabile Circular Economy & Green Refining di Eni; Marco Alverà, Ceo di Snam; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ceo di BMW Italia; Matteo Del Fante, Ceo di Poste Italiane; la scienziata Ilaria Capua, Direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida; l’urbanista Silvia Viviani, architetto e componente del Cda di CDP Immobiliare; Paolo Bonassi, Responsabile Direzione Strategic Support di Intesa Sanpaolo. Interverranno inoltre Alberto Marenghi, Vicepresidente di Confindustria; Umberto Agrimi, Direttore Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità; Arianna Alessi, Vicepresidente OTB – Only the Brave Foundation; Fausto Artoni, Presidente IMPact SGR; Laura Colnaghi Calissoni, Presidente di Carvico Group e Presidente dell'Associazione AMICHÆ; Jean-Sebastien Decaux, CEO JCDecaux Holding; Niccolò Donna, Responsabile Ricerca e Sviluppo FIGC; Maximo Ibarra, CEO Engineering; Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena; Paolo Neri, Relationship Manager di Warrant Hub –TinextaGroup; Clarice Pecori Giraldi, Curatrice della Collezione Genesi; Nicola Villa, Vicepresidente esecutivo Strategic Growth, Mastercard.