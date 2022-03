La storia del solitario al computer: un successo incredibile, ma il suo inventore non ne ricavò nulla

Attualità

Nazionale

| 08:04 - 29 Marzo 2022

Solitario al computer.

Se si chiede a qualcuno, oggi, cosa sia il solitario di carte, probabilmente non tarderà un istante a definirlo un classico gioco da computer, e ciò non è affatto per caso: il successo che questo videogioco ha saputo riscuotere nella sua storia è stato davvero straordinario.



Oggi possiamo far riferimento a diversi siti web che consentono di giocare al solitario gratis, come DigitalMoka, ma probabilmente i giovanissimi non sanno che il solitario è stato per lunghi anni un gioco presente “di defalut” in tutti i computer.



Non esitiamo, dunque, e scopriamo la suggestiva storia di questo videogioco che, pur essendo molto semplice, ha riscosso un successo planetario.



Nel 1989 uno stagista di Microsoft ha quest’idea



È il 1989 e Wes Cherry, giovane stagista che stava vivendo un’esperienza di “internship” presso Microsoft, riproduce in maniera informatica il classico solitario a cui ci si poteva dilettare utilizzando le carte.



Cherry non aveva di certo alcuna pretesa per questa sua creazione, anzi in una sua recente intervista ha dichiarato di averla realizzata semplicemente “per noia”.



Ovviamente, quanto si sta raccontando dev’essere contestualizzato nel periodo storico in cui stava avvenendo: all’inizio degli anni Novanta i computer erano tutt’altro che diffusi, l’Internet modernamente concepito, ovvero il World Wide Web, era totalmente inesistente, di conseguenza la popolazione mondiale aveva un livello medio di alfabetizzazione informatica praticamente nullo.



Il videogioco del solitario fa il suo esordio in Windows 3.0



Con sorpresa, Microsoft scelse di includere la creazione di Cherry nel suo nuovissimo sistema operativo Windows 3.0, il quale diede il via a quella che si rivelò, negli anni a venire, una vera e propria rivoluzione informatica.



La ragione per cui Microsoft scelte di prevedere l’icona del solitario direttamente sul Desktop non era prettamente ludica: l’azienda, infatti, fece questa scelta per aiutare gli utenti a familiarizzare con l’uso del mouse, cosa che, come si diceva, era assolutamente necessaria, dato che i computer rappresentavano una grande novità.



L’icona del solitario è rimasta sul desktop per ben 22 anni



Ebbene, il solitario iniziò da subito a riscuotere un successo insperato, divenendo una vera e propria icona, nonché un simbolo di questi nuovi strumenti informatici che stavano diffondendosi.



Pur essendo semplicissimo, infatti, questo gioco era perfetto per dilettarsi in maniera flessibile, spaziando da partite di pochi minuti fino a sedute lunghe un’ora e più, ed è curioso sottolineare come esso divenne il principale “nemico” degli uffici dal momento che, gli impiegati che non erano controllati dai superiori, erano soliti aprirlo “furtivamente” per svagarsi qualche minuto.



Il livello di gradimento nei confronti del solitario continuò ad essere altissimo anche negli anni a venire, tant’è che Microsoft lo confermò anche nelle versioni successive di Windows, le quali erano sicuramente molto più evolute dal punto di vista tecnologico.



È emblematico il fatto che dal 1990, ovvero quando avvenne il lancio di Windows 3.0, il solitario è stato abbandonato da Microsoft soltanto nel 2012, ovvero ben 22 anni dopo, in un contesto storico in cui il livello medio di alfabetizzazione informatica non era neppure paragonabile a quello di fine anni Ottanta.



L’inventore del solitario non ne ricavò nulla e oggi fa tutt’altro



E Was Cherry? Divenne ricco grazie a questa sua geniale creazione? Assolutamente no!



L’allora stagista di Microsoft, infatti, non ricevette nessuna loyalty per questa creazione che ebbe un successo fuori controllo, e oggi fa tutt’altro, sembra infatti che sia titolare dell’azienda Dragon’s Head Cheader la quale produce sidro, bevanda alcolica ricavata dalla fermentazione delle mele.