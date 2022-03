‘Art in schools’ il progetto internazionale arriva a Montescudo

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 11:24 - 28 Marzo 2022

Uno degli scatti di Saro di Bartolo in mostra.

Un progetto internazionale per portare l’arte nelle scuole, fa tappa a Montescudo. Sabato 2 aprile alle ore 9,00 presso la scuola media statale in via Eco, verrà inaugurata la Mostra fotografica delle opere donate dalla “Besharat Foundation”. “Art in Schools” è un’iniziativa del mecenate americano Massoud Besharat, il quale dona alle scuole capolavori della fotografia d’autore, di artisti di fama internazionale, fra i quali il montescudese Saro Di Bartolo. A tutt’oggi, l’iniziativa ha coinvolto 235 scuole a cui sono state donate 15.444 opere. Il progetto “Art in Schools”, diffuso da anni negli Stati Uniti, in Francia ed altri paesi del mondo ed ora presente in Italia è giunto in quattro comuni della Romagna: Rimini, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e Montescudo-Monte Colombo.

Saro Di Bartolo si occupa di fotografia da oltre 50 anni, realizzando notevoli reportage in svariati paesi del mondo, annovera importanti collaborazioni ed è vincitore di premi e riconoscimenti internazionali.

La scuola “Rosaspina” resterà aperta alla cittadinanza per la mostra fotografica dalle 16 alla 18.