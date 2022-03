Novafeltria, ubriachi molestano i passanti: i controlli dei Carabinieri nel weekend

Cronaca

Novafeltria

| 10:54 - 28 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Controlli ad ampio raggio per i Carabinieri di Novafeltria nello scorso weekend. I militari hanno fermato 45 auto ed identificato 92 persone. 15 negozi sono stati controllati senza riscontrare anomalie.

Sabato pomeriggio un 18enne riminese è stato segnalato come assuntore di stupefacenti. E' stato trovato nei pressi delle scuole di Villa Verucchio. Con sé aveva una dose di hashish che è stata sequestrata. Nella notte tra sabato e domenica a Novafeltria un 30enne è stato sorpreso alla guida del suo ciclomotore senza patente, assicurazione e revisione. Il mezzo è stato sequestrato. In piazza Kennedy due giovani residenti in Valmarecchia sono stati multati per ubriachezza. Sotto i fumi dell'alcool infastidivano ed importunavano i passanti.



"L’Arma di Novafeltria continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità soprattutto in relazione all’abuso di sostanze alcooliche ed all’uso di sostanze stupefacenti, specialmente per i più giovani. Inoltre invita alla responsabilità durante la guida di mezzi, mai mettersi al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri.

Rimarrà sempre alta e costante l’attività capillare di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per garantire la sicurezza dei cittadini."