Dà vita a un folle inseguimento con la polizia, ma viene bloccato: in tasca una dose di cocaina

Cronaca

Riccione

| 08:13 - 28 Marzo 2022

Auto della polizia.

Un folle inseguimento e poi il ritrovamento di una piccola quantità di cocaina: è quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato a Riccione. Un uomo di 48 anni è infatti stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per 4mila euro. Gli agenti di Polizia avevano intercettato un'automobile priva di revisione. Appena si sono avvicinati al veicolo, il 48enne è fuggito via. Da lì è partito un inseguimento: l'uomo ha ignorato la segnaletica e i semafori rossi per le vie della Perla Verde. Poi, dopo lo schianto contro un albero ai lati della strada in via Ravenna, l'uomo ha provato a ripartire, ma gli agenti non gli hanno lasciato scampo. I controlli hanno permesso di scoprire che il 48enne era in possesso di un involucro di plastica contente una dose di cocaina. All'interno dell'auto, però, gli agenti avevano già notato resti di involucri utilizzati per custodire lo stupefacente.