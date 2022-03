Calcio Promozione: Michilli show, il derby della Valmarecchia è del Verucchio

Sport

| 18:48 - 27 Marzo 2022

Verucchio - Sant'Ermete 2-1



VERUCCHIO: Renzetti, Girometti (9' st Nanni), Giuliano (33' st Colonna G.), Genghini, Grossi, Renzi, Colonna R., Ciccarelli, Fabrizi (9' st Ricci), Micheli, Bascioni (9'st Bento).

In panchina: Caprili, Campidelli, Ribezzi, Muccioli, D'Amuri.

All. Nicolini.

SANT'ERMETE: Donini, Bonifazi (35' st Marcaccio), Baffoni, Righetti, Merendino, Braschi, Marconi (37' st Canducci), D'Elia, Sartini (9' st Fuchi), Mezgour (22' st Gattei Colonna), Noschese.

In panchina: Dente, Romani, Contadini, Benvenuti, Albini.

All. Righetti.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 40' pt Noschese, 8' st e 30' st Michilli.

AMMONITI: Fabrizi, Renzetti, Giuliano, Noschese.





VILLA VERUCCHIO Colpo salvezza del Verucchio, che rimonta il Sant'Ermete nel derby. Ospiti in vantaggio al 40' con un colpo di testa di Noschese, ben servito da Merendino. Il Verucchio sfiora il pari al 40' con un tiro alto di RIccardo Colonna. Nella ripresa i rosanero partono a spron battuto e al 50' Donini salva in corner sulla punizione di Michilli. Sul calcio d'angolo successivo Michilli riprende una respinta e al volo supera il portiere. Il Verucchio continua a premere e passa in vantaggio al 75': cross di Bento e Michilli ancora al volo batte Donini.