Donna investita sulla ciclabile: i passanti sollevano di peso l'auto per salvarla

Cronaca

Rimini

| 18:41 - 27 Marzo 2022

Il luogo dell'incidente.

Rocambolesco incidente avvenuto intorno alle 18 di oggi (domenica 27 marzo) a Rimini, in zona ospedale: una Suzuki, guidata da un giovane, si è immessa da via Vittorio Betteloni sul viale Luigi Settembrini, senza accorgersi di una donna che transitava con la bicicletta sulla ciclabile, in direzione Rimini Riccione. La donna è stata investita ed è finita sotto le ruote della vettura, liberata da alcuni ragazzi che, assistendo alla scena, si sono fermati per prestare soccorso, sollevando di peso l'auto ferma. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e il personale sanitario del 118, che ha disposto il ricovero della persona ferita all'ospedale Bufalini di Cesena.