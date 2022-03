Grande Oriente d'Italia, la massoneria torna a riunirsi a Rimini

Attualità

| 18:00 - 27 Marzo 2022

Dalla guerra che si combatte ai confini con l'Europa ai nuovi scenari geopolitici, alla drammatica emergenza in cui il mondo intero è piombato a causa del Covid 19, alle sfide, alle opportunità ma anche ai limiti, delle nuove tecnologie usate come strumento di cultura e informazione. Sono questi i temi che saranno affrontati nel corso di dibattiti, convegni e tavole rotonde nel corso della Gran Loggia 2022 dal titolo "Scienza e Conoscenza" che il Grande Oriente d'Italia, la più antica istituzione massonica, terrà al Palacongressi di Rimini l'8 e 9 aprile. Una due giorni di lavori con appuntamenti dedicati alla attualità e alla cultura, per riflettere alla luce della storia sul presente, sui grandi cambiamenti di cui in questi anni di pandemia e sul mondo che verrà. Tra gli ospiti di questa edizione intellettuali, giornalisti, e volti noti della tv, storici e scienziati, tra cui Paolo Mieli, Fabio Martini, Alessandro Barbano, Alessandro Campi, Edoardo Camurri, Maurizio Ferraris, Stefano Moriggi, Nino Cartabellotta, Andrea De Pasquale, Fulvio Conti, Gian Mario Cazzaniga.