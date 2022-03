Festa della birra a Rimini Fiera, c'è anche Vieri e un omaggio alla Longobarda

Sport

Rimini

| 17:49 - 27 Marzo 2022

Christian Vieri e Daniele Massaro.



Beer&Food Attraction a Rimini Fiera ha visto oggi (domenica 27 marzo) ospiti importanti del mondo del calcio, partendo da Christian ‘Bobo’ Vieri, che non si ferma neppure nel mondo dell’imprenditoria, dove si è lanciato nel nuovo progetto Bombeer, lo scorso anno. “Bombeer è un progetto di successo che ha portato il prodotto a essere distribuito in venti Paesi del mondo”, racconta Bobo Vieri, “dall’Australia agli Stati Uniti, passando per la Francia, la Svizzera e, naturalmente, l’Italia”.



Altro grande protagonista del calcio italiano, Daniele Massaro, che è intervenuto come testimonial di Acqua Lete, sponsor ufficiale del Milan. Passeggiando tra i padiglioni della manifestazione, poi, è possibile imbattersi in un marchio assolutamente ‘cult’ per gli appassionati di calcio anni ’80, amanti dell’ “Allenatore nel pallone”, con Lino Banfi alias Oronzo Canà, allenatore della Longobarda. Si tratta della birra “Aristoteles”, bomber e vero deus ex machina di una salvezza insperata e da alcuni neppure desiderata. A crearla è la Railroad Brewing Company di Seregno, che dedica la propria linea di successo al calcio italiano, vero e cinematografico, ma comunque reale e capace di far sognare i nostalgici di epoche romantiche del pallone.