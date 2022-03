Rimini, vandalizzata con scritta pro Putin la panchina in ricordo di David Sassoli

Attualità

Rimini

| 15:18 - 27 Marzo 2022

La panchina imbrattata.



La prima panchina europea d'Italia del progetto " Panchine europee in ogni città", dedicata a David Sassoli e collocata a Rimini, vicino al palacongressi, è stata vandalizzata con la scritta "Putin sta arrivando".



Le realtà civiche e associative promotrici del progetto (Futuro Verde per Rimini e BIM, Legambiente Bellaria Igea Marina, Gioventù Federalista Europea Emilia-Romagna, MFE Emilia-Romagna, Arcigay Alan Turing, Federconsumatori Rimini, Progetto Panchine europee in ogni città e Circolo Galatea) esprimono in una nota il proprio rammarico nel vedere che, "a 20 giorni dall'inaugurazione della panchina europea cittadina, questa venga imbrattata e rovinata, specie in un periodo, in cui alla guerra è fondamentale rispondere con la stessa coesione che il progetto europeo propone a popoli diversi". "Come promotori del progetto - prosegue la nota - riteniamo oggi più che mai fondamentale il sostegno da parte di tutte le forze politiche e realtà associative del territorio nel sostenere tutte le iniziative per pretendere la pace e rimarcare il ruolo fondamentale del progetto europeo". È stata già contatta l'amministrazione comunale di Rimini, la quale si è attivata assieme alle realtà promotrici per ripristinare la targa e il messaggio che essa trasmette con le parole di David Sassoli: "L' Unione Europea non è un incidente della storia".