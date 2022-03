Meteo: su Rimini tempo stabile, poi l'atteso ritorno della pioggia

Attualità

Rimini

| 13:55 - 27 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Le condizioni atmosferiche continuano a mantenersi stabili fino alla giornata di Mercoledì 30 Marzo, seppur con cieli frequentemente nuvolosi. A partire da metà settimana è atteso invece il ritorno delle piogge, unito ad un calo termico più percepibile nei valori massimi.





Emissione del 27/03/2022 ore 14:00



Lunedì 28 Marzo

Stato del cielo: possibili foschie o locali banchi di nebbia al mattino, in rapido sollevamento nel corso delle ore con cieli sereni o poco nuvolosi. Transito di innocue velature in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra i +3/4°C dei rilievi e i +6/7°C di pianura e costa; massime in contenuto aumento, per lo più comprese tra i +14/17°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est, in rotazione dai quadranti meridionali in serata.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo al pomeriggio.

Attendibilità: alta.



Martedì 29 Marzo

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso per transito di nubi stratificate anche compatte. Ulteriore aumento della nuvolosità tra sera e notte con cieli fino a molto nuvolosi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con minime fino a +3/4°C sui rilievi e fino a +6/7°C in pianura e massime comprese tra i +14/17°C.

Venti: inizialmente deboli da Nord-Est, in rotazione da Sud-Est nel corso del giorno.

Mare: prevalentemente poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Mercoledì 30 Marzo

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino; fino a coperto tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: deboli e intermittenti al mattino, fenomeni più consistenti e diffusi tra tardo pomeriggio e sera, con precipitazioni localmente a carattere di rovescio.

Temperature: minime in aumento, con valori per lo più compresi tra i +7/9°C, massime in sensibile diminuzione, con valori non superiori ai +12/14°C in pianura e non oltre i +9/11°C a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli e per lo più disposti da Est/Sud-Est, da Sud-Ovest a ridosso dei rilievi nella prima parte di giornata.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Nelle giornate di Giovedì 31 Marzo e Venerdì 1 Aprile le condizioni atmosferiche continueranno a mantenersi variabili, con precipitazioni sparse e cieli frequentemente nuvolosi. Temperature in ulteriore diminuzione, specie a ridosso del Week-End.



