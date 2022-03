Addio Marco Pivato, l'ultimo saluto nella sua amata Valmarecchia dopo i funerali

Attualità

| 12:55 - 27 Marzo 2022

Non è stata ancora fissata la data del funerale di Marco Pivato, giornalista riminese figlio di Stefano, ex rettore dell'unviersità di Urbino. Come riporta Il Resto del Carlino nell'edizione odierna, la cerimonia privata avrà luogo la prossima settimana a Trieste, città in cui è deceduto lo scorso mercoledì (23 marzo), a soli 42 anni, e nella quale viveva con la moglie Alessandra e la figlia Caterina.



Marco era fortemente legato al territorio della Valmarecchia e portava nel cuore il ricordo dei campeggi al parco del Sasso Simone e Simoncello, assieme al padre, che svela: "spargeremo insieme agli amici di Marco le sue ceneri proprio nel parco". Inoltre sarà indetta una borsa di studio in sua memoria.