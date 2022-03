Rimini, la Lega chiede taser per gli agenti della municipale per contrasto alle baby gang

Attualità

Rimini

| 12:40 - 27 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Il consigliere comunale della Lega di Rimini, Loreno Marchei, ribadisce la necessità di potenziare le unità cinofile della polizia municipale e soprattutto fornire taser agli agenti, in particolar modo per contrastare il fenomeno delle baby gang. In merito la Lega ha presentato ordini del giorno giovedì scorso (24 marzo) per il consiglio comunale tematico dedicato alla sicurezza, ma dalla maggioranza è arrivato il voto contro: "Rispetto a un tema così sentito dai cittadini, non ha proposto nulla", accusa Marchei, secondo cui l'assunzione di trenta nuovi agenti per il corpo della polizia municipale non sarà sufficiente: "Ben poca cosa per le esigenze di Rimini, visto che l’amministrazione non dice quanti ne siano andati in pensione e, soprattutto il fatto che, dallo scorso dicembre, per un accordo sindacale, risulta fortemente limitato l’utilizzo di quelli già assunti nei giorni festivi, proprio quando Rimini è più affollata“. Il consigliere leghista ritiene insufficienti anche i risultati delle attività anti spaccio, mettendo nel mirino le parole dell'assessore Bragagni, secondo cui "in una città coma Rimini, risulterebbe un importante risultato 36 sequestri di sostanze stupefacenti e 7 arresti grazie all’aiuto dell’unità cinofila". "Evidentemente - chiosa Marchei - Bragagni non ha mai girato per Rimini, soprattutto nei parchi, nelle cantinette, nella zona sud, attorno a certe scuole.”