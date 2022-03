Volley B, Titan Services sottotono ko a Loreto (3-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 11:35 - 27 Marzo 2022

Matteo Bernardi.

Una brutta Titan Services perde 3-0 l’incontro casalingo di sabato 26 con Loreto. Sammarinesi in grave difficoltà contro una squadra ospite sempre molto reattiva e brava in tutti i fondamentali. Ai padroni di casa non arriva il solito carico di punti dagli esterni e, al contrario dei marchigiani, si dimostrano sottotono in tutti i fondamentali. In particolare sono poco efficaci a muro, fallosi in battuta e in attacco. Martedì si rigioca a Loreto e ci sarà bisogno di un’altra Titan Services per portare via almeno un punto.

Cronaca. L’inizio partita è molto contratto. Tutte e due le squadre sbagliano molto in attacco e battuta (i primi 10 punti della Titan Services sono anche frutto di 7 errori avversari). Il primo ma già decisivo allungo è di Loreto (7/13) che approfitta di più e meglio degli errori di Rondelli e compagni. Il divario si allarga perché Loreto entra in partita mentre i padroni di casa continuano a girare a vuoto. E’ un 14/25 senza discussioni. Nel secondo parziale la Titan Services trova punti prima dalla banda Ricci e da Bernardi al centro, poi dal subentrato Kiva. Si gioca sul filo dell’equilibrio per tutto la ripresa. Sul 22 pari entra una battuta ospite che sembrava destinata a cadere al di qua del nastro. I seguenti attacco e muro di Loreto chiudono il set. Nel terzo parziale allunga per prima Loreto (7/10) e sull’8/14 coach Mascetti è già costretto a spendere il secondo time-out ma ormai i buoi sono usciti dalla stalla e Loreto non fatica a chiudere sul 18/25.

Il tabellino

Titan Services – Novavolley Loreto 0-3

Titan Services. Ricci 6, Bernardi 8, Rondelli 4, Frascio, Carigi 1, Zonzini 8, Bacciocchi (L1), Kiva 4, Cicconi, Borghesi, Stefanelli (L2). N.E.: Benvenuti. Ace: 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.

Loreto. Cozzolino 2, Vallese (L1), Dignani (L2), Pulcini 1, Mazzanti 6, Ulisse 14, Torregiani 9, Buscemi 7, Nobili 8. N.E.: Sansonetti, Alessandrini, Caroti, Pisauri. Ace: 6. Battute sbagliate 15. Muri punto 5. All. Marcello Ippoliti.

Arbitri: Marta Cavalera (1° Arbitro) e Paola Scognamiglio (2°)

PARZIALI: 14/25 22/25, 18/25

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 41, Bontempi Casa Collemarino 40, Montesi Pesaro 39, Volley 79 Civitanova Marche 36, Novavolley Loreto 31, La Nef Osimo 31, Sabini Falconara Marittima 23, Titan Services San Marino 22, Ventil System San Giovanni in Marignano 22, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 29 marzo alle 21 a Loreto, recupero giornata 11).

Altri recuperi.

La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo, recupero giornata 12).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 13).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Pic., recupero giornata 14).

Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femminile. Riccione – Beach & Park San Marino 1-3 (24/26 21/25 25/16 20/25)

Dopo due settimane, la Beach & Park è tornata ad incrociarsi sotto rete con il Riccione. Nel recupero della partita d’andata le titane si erano imposte per 3 a 0 e anche sabato 26 è arrivata un’altra vittoria, stavolta per 3 a 1. “Il primo set, nonostante 8 battute sbagliate e 4 ace, siamo riusciti a portarlo a casa ai vantaggi – spiega Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Il secondo set lo abbiamo vinto tranquillamente mentre il terzo lo abbiamo perso veramente male, subendo davvero troppi ace. Nel quarto stavamo perdendo 19/13 ma una buona serie in battuta di Linda Ricciotti ci ha rimesso in carreggiata. A livello di gioco abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime due uscite. Di buono c’è che abbiamo vinto la terza partita consecutiva”.

Beach & Park. Tura 14, Ricciotti 16, Renzi 17, Esposito 5, Casadei, Bernardi 2, Alice Pasolini (L), Menicucci 4. N.E.: Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 46, Athena Rimini 39, Portuali Ravenna 36, Teodora Ravenna 32, Junior Coriano 30, Volley Team San Giuliano 18, Santarcangelo 12, Libertas Forlì 11, Beach & Park San Marino 10, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Beach & Park - Volley Team San Giuliano (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle recupero gironata 12).

Altri Recuperi.

Libertas Forlì – Beach & Park (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano - Beach & Park (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).