Riccione verso il voto, ‘Orgoglioso di essere il candidato civico del centrodestra’: Caldari a breve presenterà la lista

Riccione

| 10:28 - 27 Marzo 2022

Stefano Caldari e Renata Tosi.

Stefano Caldari, assessore al turismo del comune di Riccione e candidato a sindaco nella tornata delle prossime Amministrative, rompe il silenzio e si apre alla cittadinanza con la prima dichiarazione ufficiale da candidato. La affida ad un lungo post sui social, in cui ringrazia della fiducia rimessa nei suoi confronti e trasmette l’entusiasmo con cui ha accolto questa importante sfida. A breve il candidato Caldari presenterà la lista dei nomi su cui, con il suo staff, sta lavorando in questi giorni.



Di seguito la dichiarazione di Stefano Caldari



Sono orgoglioso e grato di essere il candidato civico del centro destra. E' con grande serietà, riflettendo attentamente sulla scelta di candidarmi, dopo aver ricevuto questa importante proposta da Renata Tosi e dai civici, che ho accettato la sfida elettorale.

Ho accettato sapendo di poter contare su un centro destra più unito che mai. Vorrei ringraziare quindi la squadra dei "nostri civici" e dei partiti che ci sostengono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per appoggiarmi nella candidatura a sindaco di Riccione.

Io vedo queste elezioni come la più bella delle gare, come una staffetta olimpionica dove il passaggio del testimone richiede una preparazione supplementare in termini di affiatamento e sincronismo tra i componenti della stessa squadra.

Noi civici siamo proprio così, affiatati e agiamo in sincronia perché il traguardo lo si taglia sempre tutti insieme. Il traguardo prima di tutto lo taglierà la città di Riccione.

Questa è un'idea di città che a me piace, perché è stata l'idea di città che l'amministrazione di cui ho fatto parte, ha saputo creare e cui continua a credere.

Sempre tutti insieme al traguardo, cittadini e amministratori, imprenditori e associazioni, si fa parte della stessa comunità di cui bisogna prendersi cura.

Da parte mia, sono consapevole che il testimone che mi verrà passato da Renata Tosi sarà carico di responsabilità. Responsabilità rappresentate soprattutto dalle tante cose ben fatte dalla Giunta uscente. Sarà un testimone importate e il fatto che le liste civiche "Renata Tosi" e "Noi Riccionesi" corrano insieme a me questa staffetta olimpionica mi rende sicuro e forte.

Chi mi conosce, sa che sono uno sportivo di natura e gli esempi agonistici mi vengono bene. Quindi se s'è chi alza la palla ci deve essere chi la schiaccia, altrimenti non si segna.

L'esperienza, nella vita come in politica, è sempre importante per scongiurare salti nel buio e portare a casa la partita.

La mia esperienza di amministratore con deleghe fondamentali per Riccione come assessore al Turismo, Grandi Eventi, Cultura e Sport mi fornisce quel carico di esperienza da garantire la continuità di un gioco che ha portato bene alla nostra città.

La continuità nelle opere messe in cantiere, nei progetti per la Riccione dei prossimi anni, per un'impresa che vuole crescere, per associazioni che devono partecipare al gioco di squadra, è garanzia.

E a breve presenterò alla città la mia lista elettorale su cui da tempo stiamo lavorando con soddisfazione.