Baseball, per San Marino test vincente a Godo

| 00:50 - 27 Marzo 2022

Doppia vittoria a Godo nell’ultima giornata di test prima dell’inizio ufficiale del campionato. A meno di sette giorni dall’opening game di Serravalle, i ragazzi di Doriano Bindi hanno affrontato 12 inning rodando bene i meccanismi in tutti i reparti.

Entrambe le partite sono state giocate sui sei inning. La prima è stata vinta per 1-0, con buone prove sul monte di lancio per Di Raffaele e Quattrini, tutti e due in campo per tre riprese.

La seconda ha visto San Marino prevalere 3-0, con pallina affidata sulla collinetta a Quevedo (3 inning), Peluso (2) e Baez (1).