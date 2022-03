Basket C Silver, Titans a valanga: battuta Perugia: 84-48

Sport

Repubblica San Marino

| 00:46 - 27 Marzo 2022

Altavilla in azione Foto Fiorani.

Che partita! Una vittoria da urlo, da orgoglio infinito. Contro una squadra super come Perugia, reduce da una striscia di quattro successi consecutivi in questa seconda fase, i Titans la spuntano 84-48.

Un successo dalle proporzioni incredibili, frutto soprattutto di un ultimo quarto da 29-1 dopo una partita passata quasi totalmente davanti (unico vantaggio ospite sul 6-8o). Un referto rosa che vale più del platino, soprattutto in considerazione di una situazione di roster alquanto precaria rispetto al solito. Con Macina, Gamberini e Liberti out. E con Saponi che gioca una partita commovente nonostante il problema alla spalla.

Rotazioni più corte ma anche tanta, tantissima voglia di vincere, tradotta in campo in grinta e determinazione ai massimi livelli. E in triple, 15. La stessa ricetta con cui Perugia ha meritatamente vinto all’andata. Quel -20 si è trasformato in un +36. Due punti e differenza canestri ribaltata.

LA CRONACA. Triple? Tante e subito. Di qua e di là. Raschi, Ciofetta, Saponi, Righetti: 6-8 esterno. Poi ancora Raschi e Fornaciari dalla lunga, 12-9. Sembrano non poter sbagliare, le due squadre, col punteggio che nei primi minuti è davvero altissimo. La difesa? Qualche minuto di riscaldamento e poi comincia a mordere anche lei. La chiave per i Titans, nel buon lavoro collettivo, è un Saponi eccellente nel contenere l’ottimo 2.15 Buca, ragazzo non ancora ventenne che sa incidere in maniera forte nelle partite dei suoi. “Sapo” lavora bene in difesa ed in attacco è efficacissimo a tirar subito fuori dall’area gli avversari con un paio di triple.

Il primo periodo viaggia a ritmi elevati e i Titans lo chiudono con uno sprint firmato Fusco-Altavilla per il 26-18 del 10’. Nel secondo, dopo il canestro iniziale di Buca che vale il -6, ecco il primo break serio che dà una spallata alla partita. Un 13-0 per la Pallacanestro Titano generato da precisione a metà campo ma soprattutto da difesa e recuperi, col punteggio che al 14’ dice 39-20.

All’intervallo però ci si arriva in tutt’altra maniera, perché Perugia torna ad avere buonissime percentuali con un Minieri indiavolato. L'esterno segna 13 punti in tre minuti e la gara passa in un amen dal 41-22 del 16’ al 44-37 del 19’. Buon per i Titans che lo spunto di chiusura sia ancora ottimo, con un 5-0 firmato Altavilla-Raschi che vuol dire 49-37 a metà gara.

Il terzo quarto? Un’altra partita. Agli antipodi. Non si segna mai. Merito di attacchi raffreddatissimi e soprattutto di difese d’acciaio. Il primo a muovere il punteggio è Pennicchi, da tre, dopo quattro minuti esatti. Poi ancora lui, da due, e Ciofetta dalla lunga distanza. Sta di fatto che a 3’35” dalla sirena del terzo è 49-45. Tutto da rifare.

49 punti in 20 minuti e 0 nei successivi 6 abbondanti. E dire che non sarà neanche il dato statistico più impressionante della partita… Chi la sblocca? Francesco Fusco col jumper dalla lunetta, poi cesto anche di Dini e, dopo i liberi di Righetti, Altavilla per il 55-47.

Tutto ancora in ballo, ma il quarto periodo è semplicemente clamoroso. Lo comincia benissimo ancora Beppe Altavilla con la tripla allo scadere dei 24” e il resto è una cascata. Una valanga biancazzurra. I ragazzi di coach Porcarelli non si guardano più indietro e ben presto accarezzano l’idea di ribaltare anche il -20 dell’andata. Lo fanno, eccome se lo fanno. Con gli interessi e con una prova di squadra sublime. Perugia segna con un libero di Buca a poco dalla fine. Ultimi dieci minuti da 29-1. Finisce 84-48. A specchio. Titans bellissimi.

STATS & MVP. Per l’MVP stiamo con Beppe Altavilla, 23 punti, 7 assist e alcune rubate clamorose direttamente dalle mani degli avversari.

Ne mette 20 di qualità Francesco Fusco, mentre sono 15 quelli di Andrea Raschi, che sfiora addirittura la tripla doppia con 7 rimbalzi e 10 assist. Doppia-doppia da 11+10 per Alberto Saponi, con Ricky Fornaciari che arriva a 9 e Christopher Dini a 6. Standing ovation.

PALL. TITANO – PERUGIA BASKET 84-48

TITANO: Altavilla 23, Macina ne, Dini 6, Raschi 15, Guida ne, Fornaciari 9, Saponi 11, Grandi, Carattoni, Fusco 20, Lettoli ne. All.: Porcarelli.

PERUGIA: Versiglioni 1, Buca 5, Pennicchi 5, Lupattelli 2, Ciofetta 10, G. Ragni, Palazzoni 2, Righetti 10, Burini, F. Ragni, Minieri 13. All.: Vispa.

Parziali: 26-18, 49-37, 55-47, 84-48.