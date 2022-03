Calcio Promozione, Gabicce Gradara riacciuffato dal K Sport Montecchio (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 19:50 - 26 Marzo 2022

Una fase di gioco di K Sport Montecchio - Gabicce Gradara.

Il Gabicce Gradara allunga la serie positiva a sette turni – quattro vittorie e tre pareggi – raccogliendo un prezioso punto sul campo del K Sport Montecchio per 1-1. Primo tempo di marca ospite sul piano del gioco e numero di occasioni: rete di Vegliò (11esimo centro) che al 7’ ha di testa corretto un traversone di Cinotti. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Papini mette alle corde gli avversari ma non riesce a trovare il colpo del ko: l’ex Celato salva la sua porta su colpo di testa di Serafini e un’altra palla buona è sui piedi di Innocentini ben servito da Prandelli, poi costretto ad uscire per un pestone ad un piede (anche Maggioli nel primo tempo è uscito per infortunio). Da parte del K Sport da segnalare un diagonale di Mancini che lambisce il palo.

Nella ripresa il K Sport Montecchio è più vivo e fa la partita esercitando un dominio territoriale senza tuttavia creare severi grattacapi alla porta difesa da Fabbri, protagonista di un bell’intervento ad inizio di frazione su un tiro ravvicinato. Al 41’ su un colpo di testa del subentrato Tamburini imbeccato da Bastianoni arriva il gol del pareggio. Nei minuti di recupero in area ci prova l’ex Bastianoni – già in gol all’andata – con un tiro senza esito.

“Il pareggio alla fine ci può stare – commenta il ds del Gabicce Gradara Gabriele Magi – c’è rammarico per non avere chiuso la partita nella prima frazione in cui oltre ala rete abbiamo creato due ottime palle gol e in cui la squadra, di fronte ad un avversario di valore, ha mostrato personalità. L’aspetto positivo è stato l’impatto molto buono sul match. Nella ripresa abbiamo fatto i conti con il ritorno del K Sport Montecchio, che ha cercato il pareggio. Direi che ci siamo difesi con ordine, purtroppo ci siamo fatti sorprendere sul cross di Bastianoni lasciando troppa libertà a Tamburini che ha fatto valere i suoi centimetri”.

Prossimo turno domenica prossima al Magi: altra sfida da playoff sfida contro il Barbara.

Il tabellino

K-SPORT MONTECCHIO - GABICCE GRADARA: 1-1

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, Beninati, Bolzonetti, Mazzoli (37’ st Liera G.), Liera J., Bastianoni, Dominici (22’ st Tonucci), Bracci (22’ st Mazzari), Mancini (10’ st Tamburini), Rossi (10’ st Cocchi). All. Marchetti

GABICCE GRADARA: Fabbri, Maggioli (20’ pt Serafini), Costa, Grandicelli, Passeri (27’ st Sabattini), Grassi, Vegliò, Di Addario, Prandelli (22’ st Roselli), Innocentini, Cinotti (39’ st Ciaroni). All. Papini

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro (Baldoni e Domenella di Ancona)

Reti: 7’ pt Vegliò, 41’ st Tamburini

Note: Ammoniti Vegliò, Di Addario, Roselli, Beninati, Costa. Angoli: 8 – 1. Recupero: 4’ pt e 4’ st.