Più umana, più sicura e più verde: ecco la Riccione pensata da Claudio Cecchetto

Attualità

Riccione

| 19:16 - 26 Marzo 2022

Claudio Cecchetto e alcuni dei rappresentanti del suo progetto.

Claudio Cecchetto si presenta come candidato sindaco a Riccione e ha presentato la squadra che lo appoggerà nella prossima tornata elettorale, pronto ad assumersi la responsabilità della guida e della progettualità della città.



La coalizione, per una politica slegata dagli interessi personali



Una coalizione compatta, ma aperta, che vede Cecchetto supportato, per ora, da due liste. La prima è la lista del candidato “Lista Cecchetto”, composta da riccionesi di ogni estrazione sociale,culturale, professionale ed età ma caratterizzati principalmente dal fatto di avere una visione nuova e creativa della città e del suo futuro. Un gruppo capace di allearsi per fare della diversità una ricchezza e prendere decisioni comuni, indipendenti e libere da direttive esterne, ideologiche o politiche.

Tale gruppo vede in Claudio un’espressione professionale e creativa della politica, letta attraverso il suo significato originario. Una politica slegata dall’interesse personale, votata ai cittadini.



Dice Cecchetto: “Sono da sempre fortemente legato a Riccione. La mia storia professionale e affettiva vede questa città al centro, ma oggi un’altra storia è pronta per iniziare. Mi candido perché credo che Riccione possa Ridiventare Riccione. Unita, innovativa, un modello di produttività e di ispirazione. Una Riccione più umana, più sicura, più verde”.



La seconda lista che ha convintamente deciso di appoggiare Cecchetto è la più conosciuta e strutturata, “Riccione Civica”, già rappresentata in Consiglio Comunale e nota in Città per le sue battaglie a supporto dell’ambiente, della sensibilità sociale, dello sport e della sicurezza. La presentazione della coalizione è stata anche l’occasione per dare notizia del passaggio di testimone, quale coordinatore del gruppo civico, da Andrea Delbianco ad Alessandro Bartorelli.



Apertura ad altre liste civiche



Tuttavia, come ha ribadito il candidato Cecchetto, queste forze sono aperte alla città ed alle sue espressioni purché siano genuinamente “civiche”, facendo così trapelare la possibilità che presto possano aggiungersi altre liste. Una delle due civiche che si stanno formando si chiamerebbe “Fratelli di Riccione”, potrebbe includere dei “fuoriusciti”. L’altra “Ho scelto Riccione”, formata da persone che vivono in altre città e hanno deciso di prendere la residenza qui.

In audio Claudio Cecchetto



M.A.C.