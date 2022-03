L'Alberghiero di Rimini alla finale nazionale di cucina

Attualità

Rimini

19:08 - 26 Marzo 2022

Ilaria Barone e Mirian Shiden.

Sono due cuoche Romagnole a rappresentare l' Emilia Romagna in due differenti categorie ai campionati della cucina Italiana che si terranno a Rimini dal 27 al 30 Marzo 2022 presso RiminiFiera in occasione di Beer & Food Attraction 2022. Si tratta della giovanissima allieva dell Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini Ilaria Barone, accompagnata dal,tutor-prof Luca Zannoni, che gareggerà nella categoria Miglior Allievo scuole alberghiere; dopo aver sbaragliato i concorrenti di tutta la regione con il suo piatto “ il mio primo uovo alla Fiorentina” ha conquistato la finale nazionale e la lady chef Mirian Shiden per la categoria professionisti.