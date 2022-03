Calcio D, la Sammaurese si arrende al Lentigione: 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:49 - 26 Marzo 2022

Sconfitta per la Sammaurese sul campo del Lentigione per 2-1. Dopo un avvio di gara alla pari i locali sbloccano la sfida su rigore al 22′. L’arbitro infatti concede la massima punizione, sul dischetto si presenta Esposito, che batte Cheli e sigla il vantaggio reggiano. Anche se mancano grosse chance da rete il match continua a essere comunque equilibrato e a inizio ripresa Camara, appena entrato al posto di Bonandi infortunato, insacca l’1-1 di testa su cross di Giannini. Ottenuto il pareggio la fortuna volta le spalle ai giallorossi beffati da un tiro cross di Casini poco dopo (54′). Finale con la squadra di Protti che cerca di ristabilire un punteggio favorevole (annullato un goal a Giannini per fuorigioco), tuttavia la compagine guidata da Serpini tiene bene dietro e guadagna i tre punti.

Il tabellino

Lentigione-Sammaurese 2-1

Lentigione: Sorzi, Casini, Zagnoni, Tarantino, Caprioni, Martino, Formato, Sanat, Esposito, Staiti, Bonetti. A disp: Galeazzi, Iodice, Cuoghi, Foderaro, Lazzaretti, Rossini, Canrossi, Agyemang, Sala. All Serpini

Sammaurese: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Rosa, Sedioli, Gurini, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Giannini. A disp: Adorni, Sabato, Asllani, Migani, Bonafede, Manara, Camara, Gregorio, Sabba. All Protti

Reti: 22′ rig Formato, 48′ Camara, 54' Casini