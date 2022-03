Duathlon, Angelini vince i campionati Under 23. Sesto il riminese Crociani

Sport

Emilia Romagna

| 16:36 - 26 Marzo 2022

Alessio Crociani.

Oggi (sabato 27 marzo) l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ha ospitato i campionati italiani Under 23. Il riminese Alessio Crociani si è accontentato della sesta piazza completando il circuito di gara in 53 minuti e 56 secondi. Sul gradino più alto del podio è saluto Samuele Angelini (0:59:09) che ha preceduto di due secondi Michele Sarzilla (0:59:11), mentre terzo è Franco Pesavento. Quarta e quinta piazza rispettivamente per Gregory Barnaba (0:53:43) e Alessandro De Angelis (0:53:53). Gli assoluti femminili sono stati vinti da Marta Bernardi (0:59:15) davanti a Giorgia Priarone (0:59:22) e Angelica Prestia (0:59:54).



In audio Alessio Crociani, intervistato da Riccardo Valentini