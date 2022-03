Covid Rimini: 274 nuovi casi. In regione continua calo ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 14:56 - 26 Marzo 2022

Bollettino Covid 26 marzo 2022.

Nel territorio riminese si registrano 274 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. In questa settimana sono stati in totale 1610, media 268. In crescita rispetto alla scorsa settimana (media 251). Non si registrano decessi, rimangono 6 i i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



In regione i decessi sono 10, età media 74 anni, i nuovi casi 4.080 con tasso di positività al 18,9%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 40(-2), a fronte di 2 dimissioni. Tornano vicini a quota 1000 i ricoveri nei reparti Covid: sono 993 (+36).