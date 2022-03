Poggio Torriana, una sede rinnovata e più spaziosa per il centro anziani

Attualità

Poggio Torriana

| 13:38 - 26 Marzo 2022

Centro anziani di Poggio Torriana.



A Poggio Torriana sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del centro sociale in via Costa del Macello, nuova sede del circolo anziani "Il percorso", che riaprirà così domani (domenica 27 marzo) dalle 9.30. L'amministrazione comunale e il direttivo de "Il Percorso" hanno deciso di spostare il centro sociale in una nuova sede, per realizzare uno spazio interamente dedicato alle attività del centro anziani. "Una sede più spaziosa, moderna e più funzionale, con un' ampia sala in grado di dare risposte adeguate alle necessità di spazio emerse da parte degli associati a fronte delle diverse iniziative programmate, incontri e serate di ballo. Inoltre sono stati realizzati uno spazio bar, una sala TV e lettura, una cucina attrezzata, nuovi servizi igienici e l'ascensore", commenta il vicesindaco Franco Antonini, che ringrazia "i numerosi volontari che operano all'interno del centro sociale, per il lavoro svolto nei confronti dell'intera comunità attraverso le varie attività realizzate e in corso di programmazione" e invita la cittadinanza al vernissage di domani.