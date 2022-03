Rimini, lavori 7 giorni su 7 per il nuovo acquedotto di viale Vespucci

Attualità

| 13:31 - 26 Marzo 2022

Prenderanno il via lunedì 28 marzo, a Rimini, i lavori di Hera Spa per la riqualificazione della rete acquedottistica nel tratto di viale Vespucci, fra la via Il Bidone e piazzale Marvelli. Il tratto di strada di circa 60 metri sarà dunque chiuso al traffico per consentire la posa della tubazione principale e consentirà di realizzare i primi collegamenti alla rete esistente, propedeutici alla successiva messa in esercizio delle nuove condotte posate sul lungomare dal Comune.



L’intervento, che prevede un investimento complessivo stimato di circa 200 mila euro, "è finalizzato alla messa in esercizio delle nuove condotte idriche realizzate sul lungomare Murri e consentirà un miglioramento notevole del sistema, con conseguenti vantaggi anche per i residenti e per le tante attività ed esercizi che insistono nella zona", spiega l'amministrazione comunale.

Si tratta del primo dei tre collegamenti che saranno realizzati per la messa in funzione di tutto il sistema idraulico del lungomare di Rimini. I lavori saranno effettuati sette giorni su sette, weekend incluso. Successivamente le squadre della multiutility si sposteranno in piazzale Kennedy e in piazzale Croce, e la messa in funzione avverrà, salvo imprevisti, entro il periodo di Pasqua, quando saranno ultimati tutti e tre gli interventi.



L’intervento che prende il via lunedì è anche propedeutico alla realizzazione del nuovo parcheggio interrato in piazzale Marvelli, dove sono previsti circa 390 posti, ed è parte integrante del Parco del mare sud, il progetto di trasformazione urbana del frontemare del Comune di Rimini che dopo il completamento dei tratti 1 e 8 (lungomare Tintori e Spadazzi) in questa fase sta interessando il lungomare Murri nei tratti 2 e 3, da piazzale Kennedy a piazzale Benedetto Croce.



Terminati i lavori che prenderanno il via lunedì, si procederà a riorganizzare Piazzale Mervelli con un intervento che prevede il rifacimento della segnaletica e altri interventi poco impattanti che porteranno alla realizzazione di circa 60 posti auto a raso, oltre a implementare gli stalli per i motorini nell’area limitrofa alla grande aiuola.