Sulla spiaggia di Rimini la scritta più grande del mondo: "Stop guerra e cambiamenti climatici"

Attualità

Rimini

| 13:08 - 26 Marzo 2022

Affrontare le grandi sfide e i problemi del mondo non uno alla volta ma tutti insieme. Un concetto che ha una doppia valenza: quello di essere uniti contro le difficoltà e non limitarsi al proprio "piccolo" e anche quello di considerare che, spesso, una situazione grave ha cause ed implicazioni differenti. Questa mattina (sabato 26 marzo) a Rimini in tanti si sono ritrovati in spiaggia per partecipare alla realizzazione di due importanti scritte "Stop climate change" e "Stop war" su input dell'associazione "The climate route". Le scritte, realizzate utilizzando le persone come parti delle lettere, sono state immortalate dal satellite Pléiades Neo che è passato sopra la spiaggia di Rimini intorno alle 11 del mattino a circa 620 km di altezza. L'intento dell'associazione e dei partecipanti è di lanciare un messaggio alle istituzioni e alle singole persone: basta sfruttare il pianeta, basta martoriarlo con inquinamento, guerre e comportamenti non responsabili. "I problemi al giorno d'oggi - dice Luca Barani vicepresidente dell'associazione (foto 1 gallery) - vanno affrontati e risolti con la cooperazione e non con il conflitto".