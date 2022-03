Costringe la ex a rapporti sessuali, sotto minaccia di diffondere audio compromettenti

Cronaca

Cattolica

| 12:41 - 26 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Un 48enne italiano è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri di Cattolica, in relazione alle violenze denunciate nel febbraio 2022 dalla sua ex compagna. La relazione tra l'indagato e la vittima era terminata anni fa a causa dell'atteggiamento violento dell'uomo. A fine 2021 quest'ultimo, dichiarandosi follemente innamorato, convinse la donna a incontrarlo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, da lì ebbe inizio l'incubo per la donna, costretta a prestarsi a rapporti sessuali sotto la minaccia, in caso di rifiuto, di diffondere l'audio di un loro incontro clandestino, avvenuto in una struttura ricettiva di Misano, all'attuale compagno di lei. Cosa che effettivamente avvenne, mentre l'indagato iniziava a mettere in atto altre condotte persecutorie, come presentarsi sistematicamente sul posto di lavoro di lei per intimidarla. A febbraio la vittima ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri. Il 48enne è ora indagato per atti persecutori e violenza sessuale aggravata.