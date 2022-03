Nati per camminare a Rimini aderiscono 70 classi, andranno a scuola a piedi, in bici o in bus

Attualità

Rimini

| 11:30 - 26 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Ci sono anche 70 classi di studenti riminesi tra i 33mila alunni appartenenti a 216 plessi scolastici dell’Emilia-Romagna che - da lunedì 28 marzo a sabato 9 aprile - andranno a scuola a piedi in bici, in autobus e registreranno quotidianamente la modalità utilizzata. 70 le classi, di diversi plessi scolastici riminesi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno aderito in maniera corposa e convinta all’’undicesima edizione del progetto “Siamo nati per camminare”, la campagna promossa e coordinata dal Ctr (Centro tematico regionale) Educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione Emilia Romagna.



In particolare all’edizione 2022 hanno aderito la Scuola dell'Infanzia La Gabbianella, la Scuola Primaria Casti, Rodari, Montessori, Ferrari, De Amicis, Toti, Zoebeli, Ronci e la Scuola Secondaria di secondo grado Panzini. Alunni che nella settimana, che si apre lunedì 28, si impegneranno ad andare a scuola con mezzi più sostenibili. Durante tutta la settimana inoltre le scuole ospiteranno nei propri giardini i volontari dell'Associazione Pedalando e Camminando, che proporranno ai bambini il gioco della "bici spezzata": un gioco creativo ed educativo che permetterà di fare una chiacchierata su come la mobilità lenta sia un vantaggio per la salute, l'ambiente e la sicurezza.

Tra le tante idee e giochi, che ciascuna scuola metterà in campo, la De Amicis ha realizzato per l'occasione un ‘piedibus’, in via sperimentale, che ha avuto numerosissime adesioni e che partirà da Piazzale del Popolo, percorrerà via Silvio Pellico, Via Crispi e Via Tripoli.



Le iniziative prevedono una festa finale ‘Bimbi in Bici’, in linea con gli eventi regionali, sempre orientata al gioco, alla condivisione e ai temi legati all’ambiente, che si svolgerà in una domenica di maggio.

L’undicesima edizione della campagna “Siamo nati per camminare”, coinvolge 71 Comuni della regione, insieme a scuole e famiglie. Il tema di quest’edizione – “A che gioco giochiamo?” – è la strada come spazio di gioco, per stimolare la socialità e lo sviluppo psicofisico dei bambini, riflettendo sul contesto urbano come fattore determinante per la qualità della vita dell’intera comunità.

Alle classi che aderiscono verrà anche proposto di inventare e progettare dei giochi in strada in prossimità delle scuole o lungo i principali percorsi casa-scuola, durante gli eventi locali che caratterizzeranno la campagna.