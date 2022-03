Misano, lunedì al via i lavori su via Dante, conclusi quelli in piazza Gramsci

Attualità

Misano Adriatico

| 11:00 - 26 Marzo 2022

Rotatoria di Piazza Gramsci a Misano.

Partiranno lunedì i lavori di manutenzione di Via Dante, nel tratto compreso tra Via Repubblica e Via Pascoli. Il fondo stradale sarà sottoposto a bonifica dalle radici degli alberi e, successivamente, vedrà il rifacimento dell'asfalto.

Per la durata dei lavori di bonifica la strada sarà interdetta al traffico in direzione Riccione – Cattolica; la circolazione sarà momentaneamente deviata su Via della Stazione.

Tutti gli interventi dovrebbero esaurirsi nell'arco della settimana, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Nel frattempo, sono giunti al termine i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della via e della vicina Piazza Gramsci, avviatisi lo scorso novembre. Nell'ambito dell'intervento è stata realizzata una nuova rotatoria in piazza Gramsci, all'incrocio con via Maroncelli e via Don Milani, che è stata asfaltata in questi giorni. Lunedì si provvederà alla messa a dimora delle alberature e, nei giorni successivi, al rifacimento della segnaletica orizzontale.