Lavori pubblici, appalti per oltre un milione di euro a Coriano

Attualità

Coriano

| 10:57 - 26 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Quattro importanti appalti sono stati aggiudicati dall'Ufficio tecnico del Comune di Coriano.

Il primo è quello che riguarda la riqualificazione della Piazza Don Minzoni per 250.000 euro.

Il secondo prevede la pavimentazione di piazza Castello a Mulazzano, la strada parallela SS72 a Cerasolo Ausa, il marciapiede in via Pertini a Ospedaletto, piazza Falcone a S. Andrea in Besanigo, il parcheggio al Parco dei Cerchi, il marciapiede in via Circonvallazione a Coriano, la strada parallela alla via Garibaldi sempre a Coriano, piazza Muccioli a Ospedaletto, il marciapiedi in via della Cantina a Pian della Pieve. Il tutto per un ammontare complessivo di 250.701 euro.

Il terzo riguarda la riqualificazione e il recupero dell'ex area Acer a Cerasolo in via Primo Maggio. L'area verrà trasformata in una piazzetta con parcheggio per un importo di 100.000 euro.

Il quarto, infine, si riferisce al 2° stralcio della riqualificazione della viabilità per un importo di 817.842 euro che comprende le asfaltature di 24 vie distribuite su tuto il territorio comunale. Le prime strade interessate ai lavori sono via Mulazzano e via Vecciano.

"Nonostante le difficoltà del momento legate alla reperibilità e all'aumento dei prezzi dei materiali – dice l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi – si sta procedendo come da programma dei lavori su tutto il territorio comunale, cantieri importanti che riqualificheranno il nostro comune".