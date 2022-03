Riccione, cinque grandi sculture dell'artista Rabarama a Villa Mussolini

Eventi

Riccione

| 10:45 - 26 Marzo 2022

"Im plosione" una delle opere.

Una mostra all'aperto, nei giardini di Villa Mussolini con cinque imponenti sculture realizzate dall' artista italiana di fama internazionale Rabarama, aka Paola Epifani.



Dal 16 aprile al 22 maggio la villa storica che si affaccia sul lungomare di Riccione ospita l'esposizione Synántisi allestita in un suggestivo percorso con opere in marmo, bronzo e alluminio alte fino a 2 metri. Una di queste, Love, è stata progettata e pensata dall'artista per essere mostrata in anteprima a Riccione. Sculture che rappresentano figure umane colte in pose plastiche, ognuna delle quali decorata da disegni diversi, simboli e lettere. Riccione si arricchisce così a ridosso della Pasqua di un'altra iniziativa inedita e di pregio accessibile a tutti, a due passi dal mare e occasione di incontri. Non a caso il termine greco Synántisi rimanda all'incontro tra persone, luoghi, storie e culture. "L'evento di Riccione -afferma l'amministratore unico di Philart, Alberto Lenzi -è il primo che ci vede impegnati e che tiene a battesimo in questa bellissima realtà. Riccione è stata accogliente ed ha condiviso un progetto che si presenta in termini artistici con Rabarama, una grande artista che da 30 anni ha fatto della bellezza e della positività costruttiva la chiave di lettura delle sue opere".

L'esposizione dal 16 aprile sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Durante le festività pasquali e i ponti primaverili sarà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 20. Ingresso libero.