Successo per la mostra dell'artista internazionale Marco Lodola alle Befane di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:19 - 26 Marzo 2022

Una delle opere in mostra alle Befane.

Portare la grande arte contemporanea all'interno di uno spazio dedicato allo shopping? Una scommessa vinta: dall'artista in primis, che ha voluto confrontarsi con uno spazio 'altro' rispetto ai canonici percorsi espositivi; e da Le Befane poi, che ha creduto fortemente nella promozione di questa iniziativa culturale.

Ad un mese dall'apertura della personale di Marco Lodola, artista italiano conosciuto in tutto il mondo, a Le Befane Shopping Centre di Rimini il pubblico continua a mostrare notevole interesse e apprezzamento per le opere esposte in piazza Zara e nelle vetrine di alcuni degli oltre 130 esercizi del Centro commerciale. Lo attestano le decine di migliaia di persone che hanno visitato le opere di Lodola, le oltre 1000 foto delle stesse creazioni dell'artista postate sui social media, le centinaia di migliaia di views registrate su Facebook e Instagram. Accanto a questo, molto richieste anche le visite guidate gratuite organizzate da Le Befane ogni domenica mattina alle 11.00 per avvicinare il pubblico alle opere e allo stile di Marco Lodola.

La mostra delle 23 installazioni di Marco Lodola continuerà a Le Befane Shopping Centre di Rimini fino a domenica 3 aprile 2022.

Intanto delle cinque realizzazioni site specific donate dall'artista, sono già tre quelle vendute all'asta su eBay, il cui ricavato è stato devoluto per beneficienza all'Associazione Crescere Insieme OdV. Ne restano ancora due che saranno messe all'asta, sempre su eBay, a partire da sabato 2 aprile: le creazioni dedicate all'Arco d'Augusto e a Castel Sismondo.

L'evento, promosso e organizzato grazie alla Direzione de Le Befane Shopping Centre, è realizzato in collaborazione con Galleria Glance Arte di Forlì, Avangart Arte, Saser trasporti Pavia e si avvale del patrocinio del Comune di Rimini.