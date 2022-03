Controlli a tappeto della Polizia di Rimini, 49enne irregolare in hotel aveva 160 grammi di hashish

Cronaca

Rimini

| 08:42 - 26 Marzo 2022

Posto di blocco alle Celle di Rimini.

Identificazioni a tappeto della Polizia di Rimini con reparti prevenzione crimine, volanti ed unità cinofila della Questura di Bologna. Martedì, mercoledì e giovedì gli agenti hanno controllato la zona tra le Celle, Rivabella, la stazione e Miramare. Con l'ausilio dell'unità cinofila sono stati controllati due hotel di Rimini. In totale sono stati sequestrati 160 grammi di hashish che si trovavano in una stanza. Un tunisino 49enne, in possesso della droga, è stato denunciato per detenzione di stupefacente e per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio. Un altro irregolare è stato controllato nei pressi della stazione ed identificato e denunciato dalla Polizia.

Durante i tre giorni sono state denunciate dieci persone, 350 sono state identificate e controllati 149 veicoli.

I servizi mirati di controllo continueranno nelle prossime settimane nelle zone più critiche della città.