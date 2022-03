Turismo e ripartenza, incontro a Bellaria con gli imprenditori di Federalberghi

Turismo

Venerdì 25 marzo presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, la Federalberghi Associazione Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, con Turismhotels, ha organizzato: “Turismo 2.22 – Ripartiamo Insieme”, la convention annuale degli Albergatori di Bellaria Igea Marina, a circa tre anni di distanza dall’ultimo evento in presenza, importante appuntamento per gli imprenditori del settore turistico ricettivo della nostra località.



Una giornata che ha visto la partecipazione di importanti relatori scelti in funzione di una programmazione snella e articolata in tre momenti particolari.



Ad aprire il convegno l’Ing. Marco Boccioli di Unoenergy Green Solutions e Massimo Galletti Responsabile Area Bologna 2 Unoenergy sul tema delle Fonti Energetiche Rinnovabili – prospettive a medio e lungo termine; a seguire Gianmarco Montanari CEO & Co-Founder di Albergatore Pro ha argomentato su B&B vs F&B: Analisi di Mercato tra potenzialità e strategie; infine in chiusura di giornata l’intervento di Luca Montanari consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha sottoposto all’attenzione dei partecipanti l’importante tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro con un dettagliato Focus sui più recenti aggiornamenti normativi.



Turismo 2.22 – Ripartiamo insieme ha visto una buona partecipazione di addetti ai lavori ed imprenditori, (oltre ottanta aziende rappresentate), desiderosi di affrontare in prima persona le nuove e più importanti sfide che l’attuale contesto storico propone, per un progressivo e quantomai auspicato ritorno alla normalità.