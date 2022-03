Incendio in casa a Rimini, abitazione inagibile. L'allarme dato dalla nipote

Cronaca

Rimini

| 07:24 - 26 Marzo 2022

Vigili del Fuoco in azione.

È stata la nipote a dare l’allarme dell’incendio divampato venerdì pomeriggio, poco dopo le 15, in una palazzina in via Poggiomarino di Rimini, a poca distanza dalla Consolare di San Marino. Le fiamme hanno danneggiato seriamente l'abitazione, dichiarata dai vigili del fuoco inagibile al termine delle operazioni di spegnimento. L’incendio è partito da una poltrona, poi sul divano e sulle tende, estendentosi in tutto l'appartamento. Il rapido intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze dal comando di Rimini, ha evitato danni peggiori.Una persona anziana insieme a figli e nipote presenti all’interno della casa sono state fatte evacuare. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino al tardo pomeriggio.