Rimini Calcio, quattro Under 16 convocati in Rappresentativa

Sport

Rimini

| 19:26 - 25 Marzo 2022

Convocazione allo “Stage Tecnico Rappresentativa Under 16” per quattro biancorossi che sono stati inseriti dal tecnico/selezionatore Andrea Evangelisti nell’elenco dei giovani che parteciperanno all’allenamento che si terrà allo stadio Nanni di Bellaria martedì 29 marzo alle ore 14:30. Francesco Imola, Luca Hassler, Bryan Brisku e Diego Paganini, questi i quattro biancorossi selezionati, parteciperanno allo stage che si svolgerà in preparazione del Torneo delle Province che prenderà il via dal 20 aprile 2022.

IL PROGRAMMA DEL WEEK END

UNDER 19 Nazionale

18’ Giornata – Girone D

Sabato 26/03 ore 15.30

c/o “A. Musiani” – Rimini

RIMINI FC – SAMMAURESE

UNDER 17 Élite

20’ Giornata – Girone C

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o Stadio “R. Neri” – Rimini

RIMINI FC – RAVENNA FC

UNDER 16 Regionale

20’ Giornata – Girone F

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o “Angelicchi” – Crocetta di Longiano (FC)

SAVIGNANESE – RIMINI FC

UNDER 15 Élite

20’ Giornata – Girone C

Domenica 27/03 ore 10.30

c/o “I. Nicoletti” – Riccione (RN)

FYA RICCIONE – RIMINI FC

UNDER 14

Campionato U15 Prov.

18’ Giornata – Girone B

Sabato 26/03 ore 18.15

c/o C.S. “Stella” – Rimini

POL. STELLA sq. B – RIMINI FC