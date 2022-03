Rimini, al via lavori per il protocollo unico su legalità, sicurezza e appalti

Attualità

Rimini

25 Marzo 2022

Un momento dell'incontro.



Questa mattina (venerdì 25 marzo) si è riunito in Provincia il tavolo per un protocollo unico su appalti e legalità. Presenti, oltre al presidente Riziero Santi e il dirigente Ivan Cecchini, i rappresentanti sindacali, di Ance, Confindustria, Legacoop Romagna, di Confcooperative, Cna, Agci Romagna, Confartigianato, Confcommercio, Cedaiier e Cassa Edile Fcr.



Nell’ambito della disciplina del testo unico regionale sulla legalità, le parti hanno condiviso di monitorare ogni tipo di comportamenti irregolari e illegali, di adottare misure per rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito. Queste azioni possono contribuire a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, della prevenzione, attraverso la creazione di un osservatorio su legalità e lavoro, che, con il suo lavoro continuo e permanente, possa conoscere i fenomeni e realizzare concrete politiche sulla sicurezza e la legalità negli appalti.



Inizia così il percorso verso un protocollo unico su legalità, sicurezza e appalti. Due gli obiettivi principali, evidenziati da Ivan Cecchini: "migliorare la qualità della vita urbana intervenendo sui fenomeni criminali o di disordine, con strumenti diversi da quelli penali, e ampliare gli spazi di agibilità politica e amministrativo riconoscendo nuovi ruoli agli enti locali e in particolare alla Provincia".